Las batallas de Facebook: Apple pone cerco a sus prácticas (parte 2)

Parece que buena parte de la actividad de 2021 se va a desarrollar en los pasillos de juzgados y administraciones públicas, si tenemos en cuenta la legislación aprobada por la Unión Europea para incentivar la competencia, la propuesta de ley europea para proteger a los creadores de contenidos audiovisuales, y los diferentes intentos de poner límites a las grandes empresas tecnológicas o, al menos, de que paguen impuestos por sus beneficios en cada país.

En la parte uno hablábamos de la demanda de la FTC y los estados contra Facebook, en lo que podríamos denominar “el pasado”. Pero si miramos hacia el futuro, su modelo de negocio (entendido como la recopilación de datos de los usuarios para crear perfiles y comerciar con ellos) está a punto de sufrir un duro golpe.

La defensa de la privacidad de Apple pone en peligro el modelo de negocio de Facebook

A mi me da escalofríos…

Aquí nos hemos ocupado con frecuencia sobre la inmoralidad de Facebook, asumiendo, como usuarios de su plataforma, que miente siempre y sin ningún tipo de remordimiento, y que aunque marquemos casillas denegando nuestro permiso para que recopile información o registre nuestros movimientos va a seguir haciéndolo.

Apple, que en casi todo tiene su propia agenda, hace muchos años que decidió que la privacidad de los usuarios -puede que incluso destilado de la propia personalidad de Steve Jobs- era un pilar fundamental en su estrategia y que su negocio era vender productos, no comerciar con los datos de sus clientes o vender publicidad.

Año a año Apple ha ido acentuando su mensaje de protección de la privacidad de los usuarios, desarrollando tecnologías que podían desarrollarse en el propio dispositivo, el Enclave Seguro, etc.

Finalmente, en la pasada WWDC le tocó el turno a limitar la transmisión de datos y el registro de la actividad de los usuarios entre apps y páginas web, y anunció su decisión de hacer obligatorio pedir consentimiento al usuario para que se realizara.

Aunque la mayor parte de los desarrolladores y páginas webs no tenemos ningún problema en ello, porque no comerciamos con esos datos (aunque seamos portadores, al incluir publicidad de Google en la página).

En Europa, como hemos dicho en otras ocasiones, el impacto es menor, porque la cuota de mercado mayoritaria la tiene Android, y ese campo -propiedad de Google- seguirá siendo en buena parte territorio salvaje para la recolección de datos.

Pero en Estados Unidos, el iPhone tiene la mayoría del mercado de dispositivos móviles -y en cualquier caso, la mayoría del mercado de poder adquisitivo alto y muy alto- así que la limitación de control y registro en el iPhone es un duro golpe a los negocios de los grande comerciantes de datos: Facebook y Google.

Ya hace unos meses, Apple anunció una breve moratoria en la entrada en vigor de sus nuevas políticas, retrasándolas hasta primeros del año 2021, de manera que Facebook /y el resto/ tuvieran tiempo de adaptar sus aplicaciones (e indirectamente, sus estrategias, planes de negocio, expectativas, etc.) ante el tsunami que supondrá ese ejercicio de poder por parte de Apple.

En ‌‌iOS 14‌‌, Apple ha hecho que el “Identificador para anunciantes” (que usa Facebook y sus socios para la personalización de anuncios) se convierta en algo que el usuario pueda seleccionar, ofreciendo más transparencia a aquellos usuarios que preferirían que no se les rastree en apps y páginas web. La actualización sencillamente pregunta a los usuarios si están de acuerdo en permitir el rastreo o si deniegan el rastreo entre apps y páginas web.

‌‌iOS 14‌‌ también incorpora una sección muy visible en el apartado Privacidad, dentro de Ajustes, donde los usuarios pueden desactivar la opción para que las apps les rastreen.

El ajuste en iOS para impedir el rastreo: tienes que desactivarlo

Incluso con esta opción desactivada, las apps tienen que preguntar a los usuarios si les permiten rastrear sus movimientos por apps y páginas webs de otras empresas, lo que sin duda expone a plena luz la práctica encubierta del rastreo, aprovechando la ignorancia de los usuarios.

Desde su anuncio, Facebook mostró su discrepancia con esta nueva política de dar poder a los usuarios, en vez de seguir explotando su ignorancia. La máxima de “lo que el ojo no ve, el corazón no lamenta” se ha convertido en una forma de actuar en internet.

Facebook piensa que, simplemente porque lleva haciéndolo toda la vida, tiene derecho a ello. No se trata de que los usuarios tengan derecho a controlar lo que se sabe de ellos. Se trata de que Facebook tiene derecho a registrar todos los datos que pueda de sus usuarios y comerciar con ellos. Y Apple se lo está quitando, arbitrariamente. Y lo que es peor, se lo está quitando, no porque quiera aprovecharlo ella, sino que se lo está quitando ¡por nada! En una mente perversa (o tan pervertida) como la que tiene Facebook eso tiene que sr un comportamiento cercano a la locura: ¡matar un negocio sin sacar nada a cambio! ¡Dónde se ha visto!

Facebook conoce a Apple, y seguramente en las conversaciones telefónicas, personales y de comité, en Cupertino han dejado claro que esto va a suceder, le guste a Mark Zuckerberg o no.

¿Qué opción le queda a Facebook?

Cuando millones de dólares entran en tu cuenta bancaria sin que tengas que hacer nada, simplemente porque la gente pasea por las calles, es difícil pensar en otra forma de ganarte la vida. Has montado una estructura pensada para rastrear los movimientos de la gente (en el mundo real se llama espiar) y no vas a desmontarla porque unos pirados digan que ya no dejan entrar a tus espías en sus edificios.

En todos estos meses, lo que se le ha ocurrido a Facebook es… ¡pagar una página completa en los grandes periódicos para acusar a Apple de querer dañar a las pequeñas empresas!

De todas las empresas de tecnología del mundo, es precisamente Facebook la que dice que tiene que defender a las pequeñas empresas. Sería para reír si no fuera para llorar.

Fuente: MacRumors

No es que nos lo inventemos, en un alarde de ingenua honestidad, la propia Facebook reconoció que la decisión de Apple afectaría su cuenta de resultados.

¿Qué pretende Facebook con una página completa en los periódicos?

Los anuncios se han publicado en New York Times, Wall Street Journal y Washington Post, tienen el titular “Estamos defendiendo a las pequeñas empresas de todo el mundo contra Apple” (We are standing up to Apple for small businesses everywhere).

Claramente, no se van a organizar manifestaciones de usuarios en las calles pidiendo que Apple deje a Facebook seguir registrando sus movimientos a su antojo.

Tampoco creo que la gran mayoría de esos “pequeños negocios” entiendan las implicaciones o por qué eso puede repercutir en su eficacia a la hora de vender a través de Facebook. Simplemente compran campañas en Facebook o tienen la tienda en Facebook.

Así que, desde el punto de vista de la comunicación, cabe preguntarse: aparte de un intento (patético) de presentarse como un sacrificado, abnegado, y empático representante de los débiles, gastando dinero en demonizar la política de privacidad de Apple ¿qué pretende conseguir Facebook?

Según la propia página publicitaria de Facebook, esta acción de Apple puede provocar que no sea rentable anunciarse en Facebook, ya que -según el propio anuncio- las ventas pueden bajar hasta un 60% por cada dólar gastado. Traducción: anunciarse en Facebook será caro comparado con la cantidad de ventas que se obtienen. Consecuencia: Facebook sin anunciantes se hunde.

Todo esto plantea un año 2021 extremadamente tenso en lo político, y aunque Apple en este caso parece tener la sartén por el mango, no está libre de sus propios peligros, como nos ocuparemos en artículos siguientes.