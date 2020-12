Las App Store de Apple lanzan las nuevas etiquetas de privacidad

Durante la WWDC 2020 Apple anunció que obligaría a los desarrolladores a revelar las prácticas de privacidad de las apps a los clientes a través de unas etiquetas de privacidad visibles que aparecerán en las páginas de las apps en la tienda. Hoy esas nuevas etiquetas de privacidad se han hecho visibles en todas las App Store de Apple, como la de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS.

Estas nuevas etiquetas pretenden ofrecer a los clientes de Apple una forma sencilla de comprender qué tipo de información recoge una app, organizándola en tres categorías: datos que se usan para seguir tus actividades, datos vinculados a tu persona y datos no vinculados a tu persona.

El seguimiento, según Apple, se refiere al acto de enlazar tanto datos del cliente como del usuario a través de una app con datos del usuario o dispositivo recogidos de otras apps, páginas web o incluso datos agregados de compras en comercios físicos, etc., y que puedan usarse para personalizar anuncios o métricas publicitarias. También están incluidos los datos que se comparten del usuario o dispositivo con los “brokers” de datos.

Apple dice que no eliminará apps de la App Store si no incluyen esta información sobre privacidad, pero ya no aceptará actualizaciones de apps hasta que se incluya esta información. Esto significa que, eventualmente, todas las apps que no hayan sido abandonadas acabarán incluyendo estos detalles, ya que cuestiones de compatibilidad con nuevos sistemas operativos obligarán a actualizar las apps.

Será interesante ver si los consumidores reaccionan de alguna manera ante el conocimiento de esta información, y si saber que una app que utilizamos recoge mucha información sin nuestra autorización ven impactadas sus descargas o un decaimiento en su uso… o si al final se cae en la rutina de considerarlo un mal necesario para seguir utilizando las apps que nos gustan… el tiempo lo dirá.