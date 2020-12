Eliminar el bloqueo de iCloud: cuatro soluciones que puedes probar

¿Estás atrapado en la pantalla de activación del iPhone? Puede ser muy frustrante, particularmente si has comprado el dispositivo a otra persona pensando que podrías utilizarlo sin problemas.

Aunque las herramientas gratuitas pueden prometer eliminar el bloqueo de iCloud, es recomendable utilizar sistemas y herramientas profesionales. Por eso hablaremos de iSalvor de WooTechy.

¡Comencemos!

Parte 1: Cuatro alternativas para eliminar el bloqueo de iCloud

Solución 1. Eliminar el bloqueo de iCloud usando hardware

Puedes eliminar el bloqueo de iCloud en un dispositivo haciendo cambios en el hardware. El proceso requiere cambiar partes de la placa base del iPhone o cambiarla por la de un dispositivo desbloqueado. Utilizar este método es como crear un dispositivo completamente nuevo.

Requisitos para desbloquear por hardware

Para todo aquel que quiera usar este método, necesitarán piezas que no estén bloqueadas en iCloud —por ejemplo, comprar un dispositivo dañado pero desbloqueado.

También necesitarás conocimientos de hardware y diversas herramientas, como un soplador, destornilladores, equipo de soldadura y más. Se sustituirán tres chips durante el procedimiento:

El chip Baseband IC U601 RF

El chip IC U de la memoria flash HHD NAND

El chip de almacenamiento IC del interfaz de serie Eeprom Baseband Chip

Una vez reemplazados estos chips, el iPhone entrará en modo recuperación una vez se encienda. Aún tiene que conectarse a iTunes para restaurarse o actualizarse. Cuando se vuelva a encender, la pantalla de bloqueo debería haber desaparecido.

Nota

Lo primero es lo primero: tienes que comprar las piezas adecuadas para sustituir. Conseguirlas puede ser relativamente complicado. Por eso la mayoría de los que utilizan este método prefieren obtenerlas de un producto que ya esté desbloqueado (pero tenga la pantalla rota, por ejemplo. También son necesarias herramientas específicas.

Aunque algunos artículos que puedas leer por ahí aseguren que el éxito está garantizado, Apple ha introducido algunas medidas para intentar evitar que se elimine el bloqueo de iCloud simplemente por cambiar algunos chips.

Desventajas de un desbloqueo por hardware

Es caro

Requiere experiencia técnica

Necesita equipo especializado y requiere tiempo

Algunas piezas son difíciles de conseguir, especialmente en los modelos de iPhone más modernos

Mira este vídeo para ver cómo se hace el desbloqueo por hardware

Solución 2. Elimina el bloqueo de iCloud con una herramienta de desbloqueo – iSalvor

No hay necesidad de utilizar el método del hardware para sortear el bloqueo de iCloud. Puedes solucionarlo utilizando un software sencillo de utilizar.

Ten en cuenta que muchas soluciones de desbloqueo de iCloud que hay por internet pueden no ofrecer ningún resultado.

¿Por qué se puede recomendar WooTechy iSalvor? Elimina la vieja Apple ID y ya no tienes que preocuparte por el seguimiento o porque te borren el equipo en remoto (opciones que podría usar el dueño del Apple ID que bloquea el dispositivo).

Requisitos

WooTechy iSalvor eliminará el bloqueo de iCloud si Buscar [mi iPhone] está activado. También es compatible con teléfonos que van desde el iPhone 6 al iPhone X e incluso funciona en nuevas versiones de iOS, como iOS 14 y 13.

Características

Alta tasa de éxito

Elimina las restricciones por bloqueo de pantalla

Equipo de soporte técnico abierto 24/7

Compatibilidad con la mayoría de las versiones de iOS

Garantía de devolución de dinero de 30 días

Compatible con Windows 7 a 10 y Mac OS

Prueba gratuita

Pasos para usar WooTechy iSalvor para eliminar el bloqueo de iCloud

Paso 1: descarga e instala iSalvor en tu Mac o Windows. Mantén el ordenador conectado a internet durante todo el proceso.

Escoge el primer modo: “Bypass iCloud activation lock screen” (el programa no está en español)



Paso 2: conecta el dispositivo con el bloqueo de iCloud. El programa es compatible con teléfonos desde el iPhone 5s hasta iPhone X y con los siguientes modelos de iPad de 5ª generación (2017), 6ª generación (2018), 7ª generación (2019), iPad mini 2 (2013), iPad mini 3 (2014), iPad mini 4 (2015), iPad Air (2013), iPad Air 2 (2014), iPad Pro 1ª generación 12,9 pulgadas (2015), iPad Pro de 12,9 pulgadas 2ª Generación (2017),iPad Pro de 9,7 pulgadas (2016), iPad Pro de 10,5 pulgadas (2017).

Paso 3: Selecciona el tutorial de jailbreak.

El software mostrará todos los pasos recomendados para ejecutar el jailbreak en el dispositivo.

Paso 4: Comienza el proceso de Bypass. Cuando se culmine con éxito, se te pedirá que confirmes la información de tu dispositivo.

Paso 5: iSalvor sólo necesita unos segundos para eliminar el bloqueo de iCloud. Una vez termine mostrará el mensaje “Successfully Bypassed” (Desbloqueado con éxito), y podrás reiniciar tu dispositivo.

Solución 3. Elimina el bloqueo de iCloud usando un servidor de DNS

El método de servidor de DNS funciona bajo la asunción de que cada vez que quieras activar o eliminar la página de bloqueo, el dispositivo Apple se comunicará con los servidores de Apple. Puedes desviar la petición de activación enviándola en vez de al servidor de Apple a servidores de otras empresas ofrecido por un servicio llamado iCloud bypass DNS.

Esto es sólo temporal y no te permitirá acceder a los contenidos del iPhone. En su lugar, podrás ver un menú limitado con acceso a unas pocas apps, como el navegador.

Pasos para eliminar el bloqueo de iCloud usando un servidor DNS

Puedes seguir estos pasos para utilizar este método:

Paso 1: enciende el dispositivo y selecciona el idioma y país desde el menú de inicio.

Paso 2: selecciona Continuar y pasarás a la página de selección de red Wi-Fi. Se te pedirá que te conectes a alguna de las redes que detecte. En vez de conectarte a una red, presiona primero el icono de Más información (i).

Nota: Si el dispositivo ya está conectado a la WIFI, desconéctalo primero.

Paso 3: desde los ajustes avanzados de la Wi-Fi, tendrás que cambiar las DNS. Dependiendo de los ajustes de idioma y región, cambia las direcciones según estos valores:

EE.UU.: 104.154.51.7

América del Sur: 35.199.88.219

Europa: 104.155.28.90

Asia: 104.155.220.58

Australia y Oceanía: 35.189.47.23

Otros: 78.100.17.60

También puedes cambiar el dominio de búsqueda a “www.icloudbypass.com”

Guarda los ajustes y retrocede hasta la página de “Selecciona una red Wi-Fi”.

Paso 4: vuelve a la lista de redes Wi-Fi, y selecciona la red a la que quieres conectarte. Introduce la contraseña.

Paso 5: Ahora presiona Siguiente. Verás un mensaje que dice que la activación puede tardar varios minutos.

Si este método tiene éxito a la primera, el iPhone cargará la página de conexión al portal IDNS. Después de unos segundos, mostrará la portada de desbloqueo por DNS de iCloud de bypass.com. Desplázate hacia abajo para ver las apps.

Paso 6: Si la siguiente página que ves es la pantalla de Activación, selecciona Ayuda a la Activación next screen you see is the Activate screen, just select Activation Help.

Si ya estás conectado a una red Wi-Fi y sigues atascado en la pantalla de activación, repite los pasos del 1 al 5.

Nota:

Cuando vuelvas a reiniciar el dispositivo, verás la pantalla de activación bloqueada. Se trata, por lo tanto, de una opción de desbloqueo no permanente. Este método no ha tenido un gran éxito en el desbloqueo de dispositivos con iOS 12 o posteriores.

Solución 4. Sortea el bloqueo de iCloud a través de Soporte de Apple

Eres el dueño original del dispositivo pero por alguna razón se te ha olvidado la ID de Apple y la contraseña que usaste para activar el dispositivo y Find My iPhone (Buscar). Puedes pedirle al soporte oficial de Apple que te ayude a quitar la Apple ID.

¿Qué necesitas?

Necesitarás tener una prueba física y original de la compra (la factura o el ticket de compra) que muestre que eres el dueño original del dispositivo. Es posible que tengas que volver a la donde lo compraste tienda y pedirles que la busquen en su contabilidad. Y a pesar de todo, el soporte de Apple puede decidir hacerlo o no.

Nota

Si no puedes conseguir una prueba física de que compraste el dispositivo, será muy difícil que consigas algo del Soporte de Apple. Y aunque que tengas todos los documentos, Apple puede negarse. Por eso es mucho más sencillo y menos trabajoso utilizar apps para desbloquear los dispositivos como WooTechy iSalvor.

Parte 2. FAQ sobre eliminar el bloqueo de iCloud

¿Puedes saltarte el bloqueo de iCloud?

Si no puedes contactar con el propietario anterior para que quite el bloqueo de iCloud usando su Apple ID y su contraseña, entonces tendrás que recurrir a las herramientas de desbloqueo que hay en el mercado. Sin embargo, debes tener cuidado porque no todas las soluciones funcionan. Comprueba si la herramienta tiene comentarios positivos (que parezcan verídicos), si te devuelven el dinero, si se actualiza regularmente y si se ha actualizado recientemente y qué tipo de soporte al cliente ofrecen.

¿Cuánto cuesta eliminar el bloqueo de iCloud?

Depende de la solución de desbloqueo que escojas. En general, con menos de 100€ deberías tener acceso a un amplio abanico de herramientas de IMEI y software.

¿Borrar todo puede eliminar el bloqueo de actuación de iCloud?

Si borras tu iPhone como si fuera nuevo, no eliminas el bloqueo de iCloud. Tienes que desactivar Buscar mi iPhone antes de poder borrarlo y dejarlo como si fueras su primero usuario.

¿Puedo entregar un iPhone que está bloqueado en iCloud para comprar un nuevo iPhone?

En el caso de que te encuentres con un iPhone bloqueado después de comprarlo de segunda mano, Apple no te permite entregarlo para comprar uno nuevo. Apple no se mezcla con los problemas entre compradores y vendedores.

¿Cuánto se tarda en desbloquear una cuenta de iCloud?

Las empresas que utilizan el desbloqueo a través de IMEI pueden necesitar hasta siete días laborables para desbloquear el dispositivo. Usar una solución de desbloqueo como WooTechy sólo necesita algunos minutos para desbloquear completamente el dispositivo.

Parte 3: Bonus: ¿Cómo comprobar si tu dispositivo tiene un bloqueo en iCloud?

Cuando pienses en comprar un nuevo iPhone, puedes saber si está bloqueado en iCloud. Ve a Ajustes > Apple ID > iCloud > Buscar. Alternativamente, si el dispositivo está apagado, enciéndelo, y asegúrate de que pasas la pantalla que te pide que selecciones el idioma y te conectes a una red Wi-Fi.

Si está bloqueado en iCloud, verás la pantalla de activación pidiéndote que introduzcas el Apple ID y la contraseña que se usó para configurar el dispositivo.

Conclusión

Si necesitas un método fiable que sepas que no te va a fallar para eliminar el bloqueo de iCloud, deberías considerar utilizar apps como WooTechy iSalvor. Los métodos descritos más arriba como el cambio de DNS pueden no funcionar en los iPhone más modernos y están sujetos a la disponibilidad de servidores de terceros.