El caso de BlueMail contra Apple, desestimado

Un caso muy importante, por sus posibles repercusiones, contra Apple y su App Store en la que BlueMail le acusaba de monopolio ha sido desestimado, potencialmente sentando un precedente en el enfrentamiento judicial que Apple también tiene con Epic Games.

Blix alegaba que Apple copió su Tecnologia de mensajería patentada en su “Sign In With Apple” (Iniciar sesión con Apple), y después eliminó la app BlueMail de la App Store. Segun Blix, Apple utiliza los resultados de las búsquedas en la App Store para dirigir a los consumidores hacia los productos Apple, eliminando competencia de otras empresas.

Ben Volach, co-fundador de Blix, asegura que Apple se apropió de la característica “Compartir email” (Share Email) de BlueMail para integrarlo en “Sign in with Apple.”

Según la demanda, Compartir email permite a los usuarios comunicar “utilizando direcciones de interacción públicas gestionables, no revelar direcciones de interacción privadas” (énfasis en el original: “using manageable public interaction addresses, without revealing their private interaction addresses”). Los usuarios de BlueMail pueden aprovechar esta característica para publicar una dirección de email en redes sociales y establecer una conversación privada con los clientes a través de esa cuenta.

En esencia, la tecnología actúa como una cámara de intercambio para mensajes públicos “anonimizados”. La clave del método de mensajería privada de BlueMail es la generación de una “lista inversa” que conecta las acciones del usuario con su dirección pública. Esta técnica crea una barrera a través de la cual las partes pueden enviar y recibir mensajes a una cuenta pública única sin tener que facilitar su dirección de correo privada.

El juez Stark también desestimó las reclamaciones por infringimiento relacionadas con una patente de Blix en BlueMail que era un pilar de la demanda. Un proceso de dos pasos que se fijó en 2012 por la Corte Suprema en el caso Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories Inc. debería usarse para determinar si una idea es factible de ser patentada, según el juez.

La demanda se basa en la idea abstracta de utilizar un proxy para facilitar las comunicaciones anónimas, dijo el juez. Esa demanda no está incluida en la excepción de patentabilidad que permite que ideas abstractas se patenten si describe un concepto único e innovador.

Según Bloomberg, el Juez Leonard P. Stark, desestimó las afirmaciones de monopolio sin perjuicios. Sentenció que Blix Inc había fracasado en su intento de aportar evidencias del monopolio de Apple o de conducta anticompetitiva.

Argumentar que Apple tiene el poder de restringir la competencia no supone una evidencia de que lo haga. El juez Stark también afirma que las propias argumentaciones de Blix debilitaron su posición. Blix aseguraba en los documentos presentados que había tenido éxito en múltiples plataformas y que llevaba disponible para los usuarios desde cinco años antes de entrar en la App Store.

El juez Stark afirmó que eso demostraba que la App Store no es esencial para el éxito de BlueMail.