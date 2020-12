Convierte tus películas .mkv a .mp4 rápidamente con Subler

En el mundillo de las películas que corren por ahí en torrents o emules es muy habitual encontrar que los ficheros están en formato .mkv.

Incluso puedes encontrar .avi que suelen contener el vídeo en DivX, aunque esto ya es cosa del pasado, si encontrar algo así normalmente va a ser de baja calidad y poco óptimo, no tiene sentido utilizarlo a día ni es recomendable que pierdas el tiempo con estos archivos, a no ser que no tengas otra salida.

El .mkv (formato Matroska) no es más que un contenedor, es decir, una caja que contiene en su interior distintos contenidos: vídeo, una pista de audio en español, una pista de audio en inglés, unos subtítulos…

El problema es que el formato Matroska no es un estándar y muchos dispositivos no son capaces de reproducirlos. En caso de un ordenador lo puedes solucionar instalando software como VLC o similar, pero si quieres reproducir en una consola o una TV ya es más complicado.

Sin embargo tenemos el formato MPEG 4 (mp4) es un formato contenedor especificado como parte del estándar internacional MPEG-4 de ISO/IEC. Puedes reproducirlo de forma nativa en TV, XBOX, PlayStation, Windows, Mac…

Recordemos que estamos hablando del contenedor, la caja que tiene dentro todo lo necesario para formar una película. Así que podemos sacar todo lo que hay dentro de la caja .mkv y pasarlo a la caja .mp4 rápidamente sin que se altere un ápice su calidad.

El vídeo

Normalmente los archivos .mkv y .mp4 contienen en su interior un video en formato H264 o H265, que sí son formatos de compresión de vídeo. Convertir ese vídeo es lo más complicado (requiere mucha potencia de cálculo y mucho tiempo), pero puesto que el .mkv ya están usando ese formato estándar no es necesario convertirlo, basta con coger el vídeo y pasarlo al nuevo contenedor .mp4.

Si quieres codificar el video en otro formato, pasarlo de H264 a H265, mejorar la compresión… entonces tendrás que acudir a otro software como HandBrake. Aquí los tiempos y potencia del equipo toman especial importancia.

El audio

Otra cosa distinta es el audio, aquí podemos empezar a tener problemas. Muchas películas traen el audio comprimido en formato Dolby o DTS, que son formatos propiedad de los Laboratorios Dolby y Xperi Corporation (anteriormente conocida como Digital Theatre Systems, Inc.) respectivamente. Aunque las TV y equipos de audio en casa suelen poderlos reproducir, para reproducirlos en el iPhone, en el iPad, consola o en el ordenador, puede ser un problema. Y este es el principal motivo por el que muchas aplicaciones que descargas gratuitas por Internet para ver vídeos te piden que pagues si quieres reproducir estos archivos, y es que hay que pagar la licencia a Dolby o Xperi.

Afortunadamente hay otros códecs de audio que pueden suplirlos. Por ejemplo, el formato AAC es un formato de audio estándar internacional ISO/IEC 13818-7 con una calidad muy superior a MP3 y superior al AC3.

Subbler se va a encargar de convertir el audio que tengamos en AC3 o DTS en AAC sin que tengamos que preocuparnos de nada, y a partir de entonces podremos usar el fichero en los reproductores nativos sin problema.

Normalmente el fichero original suele venir con audio AC3 5.1 (6 canales) o 7.1 (o canales) por lo que puedes convertirlos a AAC 6 canales o 8 canales sin problema. El sonido va a reproducirse en tu Home Cinema por el altavoz correspondiente como siempre. Y si lo escuchas con auriculares estéreo, lo escucharás también sin problema.

Para ello tienes que ir a Preferences… > Advanced y marcar DTS audio to AAC y AC-3 audio to AAC. Luego puedes activar “Discard DTS” y desactivar “Keep AC-3” para que el fichero nuevo que vas a hacer .mp4 no guarde las pistas DTS o AC-3. Si las guardas es muy probable que al intentar abrir el archivos el software vuelva a pedirte que pagues la licencia correspondiente.

La calidad por defecto es 64 kb/s por canal (384 kb/s en 6 canales, lo más habitual con AC-3 que también suelen estar a 384 kb/s). Si quieres puede aumentar pero normalmente no vas a notar la diferencia. Aunque puedes hacer pruebas y ver qué tal.

Los subtítulos

Otro problema suelen ser los subtítulos, sobre todo cuando vienen en formato VobSub. Lo mejor es que los conviertas en texto plano, como un txt, aunque en el mundo de los subtítulos se les llama Tx3g con extensión .srt que corresponder al estándar ISO/IEC 14496-17.

Este tipo de archivos, aunque tengan otra extensión, no son más que texto plano y lo puedes abrir desde cualquier editor, como TextEdit. Incluso podrías modificarlo si quisieras. La gran ventaja que tienen es que ocupan muy poco espacio y se reproducen a máxima calidad.

Puedes pedir que Subler convierta los subtítulos tipo imagen, como los VobSub en srt a través de un OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Esto llevará más tiempo pero vale la pena y es mucho más compatible con cualquier dispositivo que podemos encontrar hoy.

Para ello tienes que ir a Preferences… > Advanced y tener marcado “VobSub to Tx3g”. Pero eso no es todo, para ayudar a que el OCR no se equivoque debes descargar el diccionario del idioma que quieras reconocer, por ejemplo español e inglés. Para ello debes ir a Preferences… > Advanced, buscar los idiomas que te interesan y pulsar “Get”.

La conversión

He explicado mucha teoría pero a la hora de la verdad, la conversión sólo es un click. Abres el fichero .mkv con Subler y le das a File > Save. Ya está. Si hay que convertir subtítulos llevará más tiempo, pero si no es cuestión de pocos segundos.

El archivo resultante puede ser un .m4v. Si eso impidiese que tu aplicación o dispositivo reconozca el archivo, cámbialo a .mp4 renombrado el archivo, sin más. .m4v es una extensión que indica que es un archivo .mp4 de vídeo, .m4a es un archivo de audio, mientras que .mp4 puede ser cualquier cosa.

Puedes descargar Subler gratis desde https://bitbucket.org/galad87/subler/downloads/ aunque aceptan donaciones. Es, sin duda, un software maravilloso que bien merece esas donaciones.

Y hace mucho más de lo que hemos visto.