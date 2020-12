Apple podría tener que cerrar Apple TV+ en Europa

Un pequeño gran problema ha surgido para Apple TV+ en Europa: la legislación que protege las producciones locales.

En esta Apple USA-céntrica, donde el resto del mundo es meramente un mercado donde vender su magia, posiblemente pensaron que con encargar, producir y realizar series de calidad tenían el plan de desarrollo hecho.

Sólo se trata de acumular series y películas de calidad, y el mercado seguirá (parafraseando a Steve Jobs). Resulta que no es tan fácil… Aunque hay algunas producciones realizadas en Israel que están ganando espacio en Apple TV+ (¿casualidad?), el resto del mundo parece olvidado para los compradores del canal en streaming de Apple.

Tan sólo una serie rodada en Inglaterra (la hermosa, sencilla y franca “Trying”) ha aparecido en la estantería de la videoteca de Apple.

En un intento de nivelar las oportunidades en el campo de la creación audiovisual para los creadores europeos, los legisladores de la Unión Europea han proponiendo una legislación que requeriría que los servicios de streaming como Apple TV+ y Netflix incluir un 30% de contenido creado en territorio de la Unión Europea o arriesgarse a una prohibición de comercialización.

La ley, presentada en Irlanda como General Scheme of the Online Safety and Media Regulation Bill, ha sido publicada por Catherine Martin, Ministro de turismo, cultura, artes, gaélico, deportes y medios en Irlanda.

Aunque es un poco complejo de comprender, si no se siguen los entresijos del desarrollo legislativo, sucede que ha recaído sobre los legisladores irlandeses el desarrollo de las directivas europeas. Es en el desarrollo de esas directivas en el que se enmarca esta ley, que -aunque publicada y aprobada originalmente en Irlanda, ahora se está elevando para que se convierta en una ley de aplicación general en todo el territorio de la UE.

Según la ley, una comisión irlandesa supervisará el cumplimiento de la ley en toda la Unión Europea y determinará si los “streamers” están cumpliendo los requisitos.

Si se ratifica, la ley requeriría que todos los servicios que emiten contenidos propios (Apple, Amazon, Netflix…) alberguen al menos un 30% de contenidos clasificados como “trabajos europeos” (aunque se hayan producido en Inglaterra, que ya no pertenece a la UE) o no se podrán comercializar en la Unión Europea.