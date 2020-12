Apple: Guía para controlar la información en tu dispositivo cuando te sientes en peligro

Apple ha publicado una detallada guía (llamada “Device and Data Access when Personal Safety is At Risk” (desgraciadamente está en inglés) para saber dónde tienes que mirar y qué ajustes modificar para sentirte más seguro.

Traducimos la introducción y los contenidos para dar una mejor idea de para qué sirve esta guía.

¿Qué contiene esta guía?

Apple hace que sea sencillo conectar y compartir tu vida con la gente más cercana. Lo que compartes, y con quién lo haces, es tu decisión, incluyendo la decision de cambiar cosas para proteger mejor tu información y tu seguridad personal.

Si te gustaría repasar lo que compartes con otras personas, o restaurar los ajustes de fábrica del dispositivo por la razón que sea, esta guía puede ayudarte a comprender qué información estás compartiendo a través de tus dispositivos de Apple, y cómo hacer cambios para proteger tu seguridad. Incluye instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar el acceso de una persona a información que previamente les habías autorizado: desde información de ubicación en la app Buscar, hasta reuniones que hayas programado en el calendario.

Si te preocupa que alguien esté accediendo a información que no has compartido desde tu dispositivo Apple, esta guía te ayudará a identificar riesgos y te acompañará por los pasos necesarios para hacer que la tecnología en la que confías sea tan privada y segura como quieres que sea.

Contenidos