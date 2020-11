Usar el iPhone como cámara de tu Mac

Recientemente he empezado a hacer entrevistas a través de internet (tendréis noticias pronto) utilizando mi flamante MacBook Air de 2020 (sí, ese que aparentemente está a punto de quedarse obsoleto por los nuevos Macs con arquitectura ARM), pero he descubierto que la cámara iSight que incorpora el ordenador es absolutamente deplorable (y no soy el único que lo ha notado). Parece que es un mal genérico en las últimas generaciones de ordenadores de Apple, que, con el confinamiento global, ha quedado absolutamente en evidencia.

Mi primera solución fue comprar una cámara web a través de Amazon, por unos modestos 20€. La cámara es suficientemente buena y funcionó, como cabe esperar, enchufando y lista.

Usar la cámara del ordenador o usar la cámara del iPhone pueden suponer una gran diferencia en tus videoconferencias

Su gran problema es que no tiene el objetivo fijo, sino que permite enfocar manualmente. Eso, que aparentemente es una ventaja, cuando se trata de distancias tan limitadas como son la que separa la pantalla del ordenador de un servidor, hace extremadamente difícil ajustar con precisión en qué momento estás enfocado y cuándo ya te has pasado.

Por otro lado, en cuanto te muevas un poco, hacia adelante o hacia atrás, corres el riesgo de quedarte nuevamente fuera de foco. Por tanto, un caso práctico en que demasiadas opciones es peor para el usuario.

Conversando con los tertulianos (paciencia, ya sabréis…) salió la posibilidad de utilizar el iPhone (o iPad) como webcam para el Mac, sabiendo que la cámara del teléfono -incluso la frontal- es infinitamente mejor que la del MacBook Air, y por supuesto, que la que vino por Amazon.

Ya existía la posibilidad de conectar directamente el iPhone al ordenador para que lo reconociera QuickTime, pero a veces no quieres que se vea todo lo que la cámara puede captar (tú ya me entiendes).

NeuralCam Live

La configuración de NeuralCam Live es muy sencilla: descargas la app desde la App Store para Mac. En el propio proceso de configuración de la App te permite enviar por AirDrop el complemento para que se “entiendan” el ordenador y el teléfono.

Sólo tienes que conectar el iPhone (o iPad) al ordenador usando su cable USB de carga, y seleccionar en el Mac el programa deseado (QuickTime, Zoom, Skype) el iPhone como cámara.

¡Boom! ¡De repente te verás como en Hiperrealidad!

El programa ofrece varias opciones, como desenfocar el fondo, crear una “burbuja de luz”, es decir, poner un halo blanco alrededor de tu cabeza para ocultar los alrededores, y desenfoque automático si te tocas la cara (por si estornudas o toses) o si pasa alguien por detrás.

Puedes suscribirte para eliminar la marca de agua y obtener algunas utilidades extra (como el modo de baja luminosidad) y filtros por unos modestos 32,99€ al año, aunque si lo vas a utilizar como webcam no es especialmente necesario.

Una vez tengas el teléfono conectado al ordenador, también puedes grabar la pantalla del iPhone desde el ordenador, si quieres hacer algún tipo de tutorial o explicación.

¿Que apps usáis para usar el iPhone como cámara del Mac?

Grabar una parte de la pantalla del Mac con QuickTime