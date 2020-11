Todo sobre el cargador magnético MagSafe y el iPhone

Con los modelos de iPhone 12 y 12 Pro presentados en Octubre de 2020, Apple ha recuperado el nombre “MagSafe” que en otro tiempo usó para los cables magnéticos diseñados para cargar los MacBook. Por tanto, la reutilización del nombre MagSafe sigue refiriéndose a accesorios que utilizan imanes, sólo que diseñados para los iPhone en vez de para los Mac (¡quién sabe si eventualmente volverá a haber un Magsafe para Mac!).

Todos los ‌iPhone 12‌ tienen un anillo de imanes colocados en la parte trasera alrededor de la bobina de carga inalámbrica que hace que los accesorios, como carcasas y cargadores, se queden fijados en posición óptima.

En esta guía vamos a hablar de todo lo que hace falta saber sobre MagSafe.

Cómo funciona MagSafe

MagSafe utiliza un anillo de imanes en los modelos ‌iPhone 12‌ para conectar accesorios que tengan imanes dentro, Por ejemplo, el Cargador MagSafe de Apple se coloca en la posición adecuada en la parte trasera del iPhone, de la misma forma que un imán se pega a la puerta de la nevera.

Con las carcasas pasa lo mismo, adhiriéndose en la posición exacta gracias al anillo de imanes incorporado en el iPhone.

El anillo de imanes dentro del iPhone

iFixit

Los modelos de ‌iPhone 12‌ tienen un anillo de dieciocho imanes rectangulares organizados en una forma circular por debajo de la bobina de carga inalámbrica, lo que permite que “mágicamente” los accesorios se coloquen en la posición perfecta una y otra vez.

Los iPhone anteriores tienen la misma bobina de carga inalámbrica, pero no tienen los imanes por debajo que permiten que los accesorios se fijen en la posición adecuada sin esfuerzo.

El cargador MagSafe

El cargador MagSafe se parece a un cargador gigante del Apple Watch, con un cuerpo de aluminio y un material Liso y blanco en la parte superior. El cargador se fija en un iPhone 12‌ gracias a los imanes que tienen, alineando perfectamente la bobina de carga inalámbrica del cargador MagSafe con la bobina de carga del iPhone.

Esto es importante porque, al ser una carga por inducción, la distancia entre las bobinas afecta a la velocidad en que la energía se trasmite del emisor al receptor. Es decir, si se coloca el teléfono desplazado con respecto a la superficie de carga, el teléfono se cargará más lentamente que si está en la posición idónea. El anillo de imanes MagSafe hace que el usuario no tenga que preocuparse por colocar el teléfono en la posición ideal, ya que el magnetismo lo hace por él.

Esto es aplicable a todos los cargadores de otras empresas, aunque es probable que progresivamente vayan sacando accesorios con compatibilidad MagSafe (es decir, con el mismo anillo de imanes).

Aunque hasta ahora no era un gran tema de conversación, la potencia de carga de los accesorios es crucial, pues es lo que permite que la batería se cargue a mayor o menos rapidez. Según las pruebas, para que un cargador MagSafe pueda aportar 15w de potencia, tiene que ser compatible con una fuente de alimentación 3.0 a 9V/2,22A o 9V/2,56A, según Apple. El ‌iPhone 12‌ mini sólo puede cargar a la máxima velocidad con un adaptador de corriente a 9V/2,03A.

¿Qué es mejor, cargar usando MagSafe o cargar usando un cable?

Con el cargador MagSafe, es necesaria una hora para cargar un iPhone 12 desde cero al 50%, que es el doble de tiempo que necesita cuando se utiliza un cable de USB-C a Lightning y un adaptador de corriente de 20W.

Utilizar el cargador MagSafe es más rápido que utilizar un cargador que utiliza el estándar Qi, que permite un máximo de potencia de 7,5 W, pero si quieres cargar el teléfono rápidamente, lo mejor es recurrir al cable que hasta ahora se ha venido utilizando (y que se incluye en la caja del iPhone 12).

Cuando el ‌iPhone‌ está caliente (por ejemplo, porque ha estado ejecutando tareas muy intensivas con los procesadores, o porque lo colocas cerca de una fuente de calor -como un radiador), las velocidades de carga pueden ralentizarse, y Apple avisa que si el teléfono se calienta demasiado, la carga se limitará al 80%. Apple recomienda cambiar el ‌iPhone‌ y el cargador a una zona donde haya mejor ventilación.

Velocidades de carga con accesorios Lightning

Cuando se conectan al iPhone 12 accesorios que utilizan Lightning, como los EarPods, la carga con MagSafe está limitada a 7,5 W, algo que tienes que tener presente (porque va a tardar más en cargarse completamente).

Animación para indicar la carga usando MagSafe

Cuando colocas un cargador MagSafe en un teléfono compatible, la pantalla del iPhone mostrará una animación representando la conexión con MagSafe con una forma circular (equivalente al tamaño del anillo de imanes) con el porcentaje de carga del iPhone en el centro.

Usar el cargador MagSafe con iPhones más antiguos

Se puede usar el cargador MagSafe con iPhones anteriores, pero no se recomienda porque la carga es más lenta que se utiliza un cargador de 7,5 W basado en Qi. La carga parece estar limitada alrededor de 5W cuando se utiliza el cargador MagSafe cuando se utiliza con dispositivos antiguos, y en las pruebas, el cargador MagSafe ha demostrado ser más lento que si utiliza un cargador Qi convencional.

¿Qué es Qi?

Logo del estándar Qi

Ya hemos mencionado Qi varias veces, y es posible que hasta ahora nunca hubieras oído la palabra. Simplemente tienes en casa un cargador inalámbrico donde colocas el iPhone (y otros accesorios) para cargarlos por inducción. Esto es lo que tienes que saber:

Qi es un estándar de interfaz desarrollada por el Wireless Power Consortium (WPC) para la transferencia de energía eléctrica por inducción, a distancias de hasta 4 cm). Para utilizar el sistema, el dispositivo móvil se coloca en la parte superior de la almohadilla de transmisión de potencia, que lo carga a través de la inducción electromagnética.

Entre los fabricantes de dispositivos móviles que están trabajando con la norma Qi están Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Apple y Sony. El Wireless Power Consortium fue creado en 2008 y tiene como objetivo crear un estándar global para la tecnología de carga inductiva.

MagSafe frente USB-C

Las pruebas que se han hecho con el cargador MagSafe parecen indicar que la carga de un ‌iPhone 12‌ requiere el doble de tiempo que usar un cargador con cableUSB-C de 20W. Con el cargador de 20W, un ‌iPhone‌ que se ha quedado sin batería tenía el 50% en 28 minutos, y ese mismo 50% necesitó una hora cuando se utilizó MagSafe.

Carcasas y accesorios MagSafe

Apple ha diseñado carcasas, accessorios de cartera, y un cargador MagSafe para que se utilicen con los iPhones compatibles con MagSafe, y otros fabricantes de carcasas y accesorios también están lanzando productos compatibles con MagSafe.

Cosas que no hay que hacer con MagSafe

Evita poner tarjetas de un solo uso (como las de las habitaciones de hotel) contra la zona de imanes en el ‌iPhone‌ o sobre el cargador MagSafe.

No pongas tarjetas de crédito, pases de seguridad, pasaportes o llaves magnéticas entre el ‌iPhone‌ y el cargador MagSafe porque las zonas magnetizadas y los chips RFID pueden resultar dañados.

No cargues el iPhone con el accesorio de cartera colocado (puedes dejar la carcasa puesta).

Avisos sobre el cargador MagSafe

MacRumors

Cuando uses el cargador MagSafe, Apple avisa que puede dejar una marca en las carcasas de cuero del iPhone 12‌, que es algo que tienes que tener en cuenta. También puede dejar marcas en las carcasas de silicona, y es probable que también ocurra con los accesorios producidos por otras empresas.

Limpiar el cargador MagSafe

Apple recomienda limpiar el cargador MagSafe con un paño suave que no deje pelusas o restos del tejido. No se pueden utilizar paños de limpieza abrasivos, ni jabones de limpieza. Apple recomienda no abusar de la limpieza, que podría dañar el producto, además de desaconsejar el uso de blanqueadores y sprays en aerosol.

Los cargadores MagSafe pueden desinfectarse con un paño impregnado con un 70 por ciento de alcohol siempre que no entre líquido en las aberturas.

El cargador MagSafe sólo ofrecerá 12 W cuando se usa con el iPhone 12 Mini

En un documento de soporte actualizado recientemente, Apple ha indicado que su nuevo cargador Magsafe tendrá limitada la potencia máxima a 12 W cuando se utilice con el iPhone 12 mini, mientras que con los otros modelos de iPhone 12 su potencia máxima será de 15 W.

Apple dice que el iPhone 12 mini podrá conseguir 12 W con un enchufe USB-C que sea al menos de 9 V/2,03 A.

Ese mismo documento dice que cuando los accesorios Lightning como los EarPods se conectan a cualquier modelo de iPhone 12, el cargador MagSafe tendrá una potencia máxima de 7,5 W de carga para cumplir con los estándares de regulación.

Apple dice que el cargador MagSafe tiene que estar conectado a la alimentación antes de colocarlo en el iPhone, ya que así puede verificar que es seguro permitir la máxima potencia. Si lo colocas en el iPhone en el cargador MagSafe antes de enchufarlo, desconéctalo del teléfono, espera tres segundos y vuelve a colocarlo para conseguir la máxima potencia de carga.

Guia de diseño de Apple para tener los detalles específicos a la hora de diseñar productos compatibles con MagSafe

Los modelos iPhone 12 de Apple tienen un anillo de imanes “MagSafe” que los hacen compatibles con accesorios magnéticos como carcasas, cargadores y billeteras. Apple hace accesorios ‌MagSafe‌, pero otras empresas también pueden diseñar productos ‌MagSafe‌.

Apple tiene una Guía de diseño de Accesorios (Accessory Design Guideline) en PDF que profundiza en los tipos de imanes que pueden usar los fabricantes, y otros requisitos de diseño exigidos por Apple.

Por ejemplo, las carcasas que tienen imanes ‌MagSafe‌, por ejemplo, deben encapsular el dispotivo, con un grosor máximo de 2,1 mm. y deben fijarse firmemente al dispositivo sin necesidad de los imanes.

El anuncio que Apple hizo del ‌iPhone 12‌ tiene una escena donde la carcasa parece emitir un sonido al fijarse con los imanes ‌MagSafe‌, pero ni las de Apple ni las de otras empresas emitirán ningún sonido al colocarse y Apple tampoco quiere que lo hagan.