Sobre esos pasillos de colores que salen en la keynote…

Tal vez recuerdes que, justo antes de presentar los nuevos ordenadores de Apple, la cámara descendía a los túneles secretos donde están los laboratorios secretos donde se desarrollan los productos secretos…. y que minan todo el subsuelo del Apple Park.

En ese viaje de la cámara vamos visionando pasillos de colores (cada uno de un color de los del viejo logotipo de Apple) y algunos se han preguntado si existen de verdad.

Lo cierto es que esas tomas se corresponden con las entradas a las escaleras cuando entras desde el parking subterráneo que hay debajo del anillo. Cada color es una sección diferente alrededor del anillo.

