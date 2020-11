Se acaba el almacenamiento ilimitado de Google Photos

Cuando Google lanzó Google Photos en 2015, su propuesta era permitir a los usuarios guardar una cantidad ilimitada de fotos en “alta calidad”. Ahora, cinco años después, Google ha anunciado que a partir del 1 de Junio de 2021, las fotos volverán a contar como espacio ocupado en el almacenamiento de 15 GB que se incluye con la cuenta de Google.

Google publicó un tweet sobre el cambio desde la cuenta oficial de Google Photos en Twitter.

A remarkable 28 billion new photos and videos are uploaded to Photos every week. To welcome even more of your memories and build Google Photos for the future, we are announcing a change to our storage policy.



Learn more here: https://t.co/SuS34HFjAu