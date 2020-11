Microsoft lanzará Office para los Macs con M1

Microsoft ha anunciado que lanzará un binario universal de su beta de Office 2019 para Mac que sea compatible con los nuevos Mac mini, MacBook Air, y MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M1 (también llamado Apple Silicon).

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.



We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week… 🙂