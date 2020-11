Mando de juegos Kishi de Razer, para tus momentos gamer en iPhone

Razer nos ha mandado su mandado el mando Kishi, que se acopla al iPhone para convertirlo en una especie de Nintendo Switch con la que poder jugar más “profesionalmente” desde nuestro iPhone. Si pasas a menudo algún tiempo jugando en juegos competitivos, es probable que debas tener una Kishi en tu vida.

La presentación del producto

Como ya hemos comentado en otras ocasiones con los productos de Razer, el mando Kishi viene presentado con todo mimo para que percibamos desde el principio el valor añadido que la marca inyecta en todo lo que hace.

La caja de cartón dura, perfectamente diseñada en los colores verde, negro y blanco, como son los corporativos de la marca, y en la cara frontal al mando montado sobre un iPhone para que tengamos desde el principio una idea clara del resultado que obtendremos cuando estemos preparados para jugar.

Al quitar la tapa nos encontramos con el mando contraído, sobre un molde para evitar que se desplace. Desgraciadamente no trae una bolsita para guardarlo cuando lo llevemos en la mochila. Por lo demás, la caja sólo contiene unas instrucciones y las pegatinas del logo de Razer (al estilo Apple).

Utilizar el controlador Kishi de Razer en el iPhone

Desplegar el mando tiene su aquel. y va a requerir que, al menos las primeras veces prestes atención al movimiento necesario para deslizar las trabillas que lo mantienen unido, aunque al poco tiempo de usarlo ya lo harás mecánicamente. Las dos mitades están unidas por una banda elástica, que -además de mantenerlas unidas- permite pasar las conexiones y cables de una mitad a otra. También un detalle que se agradece es que el controlador Kishi redirige el sonido de los altavoces del iPhone hacia ti.

El mando tiene un conector Lightning que permite Passthrough (es decir, alimentar el iPhone aunque estés usando el mando), algo que se agradece porque el propio mando se alimenta de la batería del iPhone, lo que unido a que lo vas a utilizar con juegos que consumen una gran cantidad de batería, hace que puedas encontrarte en apuros en poco tiempo. Además, si dejas el iPhone insertado en el mando, éste seguirá activo aunque no estés jugando, por lo que seguirá consumiendo batería.

El mando Kishi de Razer es compatible con iPhones desde el iPhone 6 Plus hasta los actuales, pero el límite máximo de tamaño son unos 168 mm. Puesto que el iPhone 12 Pro Max mide 161 mm. deberías poder usarlo sin problemas. Nosotros hemos usado el iPhone 11 Pro y con la carcasa propia de Apple, es imposible sujetar el teléfono en el mando, así que -seguramente- tendrás que quitar la carcasa para poder usarlo.

La cara positiva de que el controlador Kishi de Razer utilice el puerto Lightning es que está conectado directamente al iPhone, en vez de usar tecnologías inalámbricas -como Bluetooth- para transmitir las acciones, por lo que su respuesta es instantánea.

Los mandos del controlador Kishi

En la imagen podemos identificar todos los botones que tiene el mando Kishi, que son equivalentes a los de cualquier mando de consola.

A – Palancas analógicas seleccionables y con pulsación hacia dentro

B – Botón de función

C – D-Pad de 8 direcciones

D – Botón Home y para función especial

E – Conector Lightning

F – Salidas para sonido

G – Botones frontales de acción

H – LED indicador de estado

I – USB C para cargar el iPhone

K – Botones frontales L1/R1

N – Banda de sujeción con extensores

(No en la imagen) Debajo de K (Botones frontales) ambos lados tienen Gatillos

Algo que tienes que tener en cuenta es que no todos los juegos son compatibles con controladores de juego, en unos casos porque el desarrollador no ha considerado que sea un juego que requiera mando para jugar y en otros porque lo bloquean específicamente para que no se pueda tener ventaja frente a otros que no usen mando.

Aunque un mando no funcional hace tremendamente incómodo jugar en el iPhone, el botón de captura de imagen sí funciona, lo que en algún caso, puede ayudarte a tener imágenes del juego…

Nosotros lo hemos probado con Asphalt 9 y rápidamente nos hemos metido en el juego de una manera que es impensable si tienes que estar poniendo los dedos sobre y delante de la pantalla (obstaculizando la visión).

La app de Kishi

El controlador tiene también una app en la App Store que es…perfectamente inútil. Sólo sirve para actualizar el firmware y te conecta con unos fotos en inglés y te permite dejar un comentario. No contiene instrucciones ni vídeos de cómo se usa el mando… una ocasión perdida.

Conclusión

¿Para quién es el controlador Razer Kishi? parece una pregunta honesta. Para que sea un producto adecuado para ti, en mi opinión tienes que reunir dos condiciones: jugar al menos una hora a juegos que sean compatibles con mando y hacerlo regularmente.

Si eres jugador ocasional, posiblemente, sea demasiado artefacto para que lo tengas a mano en el momento de jugar. Y si juegas, pero no lo haces a juegos en los que la rapidez y la precisión (básicamente juegos agrupados en las categorías de velocidad y lucha) sean críticos, probablemente no vas a encontrar mucha utilidad.

Pero si eres usuario ávido de iPhone, juegas habitualmente y compites contra otros (o contra ti mismo) el controlador Razer Kishi para iPhone te va a poner en un nuevo nivel a la hora de sacar el máximo partido a tus ratos de ocio. Además, al replegarse se queda en un tamaño compacto y robusto que es ideal para llevarlo en la bolsa sin que moleste.