Libera espacio en tu Mac con iCloud

Todos los usuarios de Apple que tenemos un Id de Apple tenemos una cuenta gratuita de iCloud con 5 GB de almacenamiento. Pero, si queremos, podemos pagar por ampliar dicho almacenamiento a 50 GB, 200 GB o 2 TB.

Aunque el espacio de iCloud se puede usar de muchas maneras, también se puede usar como almacenamiento de archivos. La integración con los dispositivos de Apple es genial, basta con guardar el documento en iCloud o arrastrarlo a la carpeta de iCloud para que lo tengas disponible tanto en tu Mac como en la nube, en el iPhone o en el iPad. La gestión es totalmente automática, tú no tienes que preocuparte de nada.

Sin embargo, cuando trabajas con un documento que has puesto en la carpeta de iCloud, lo has abierto, lo has editado con el Mac, se queda tanto en el Mac como en iCloud. Esto tiene una ventaja importante, que es acceder y abrirlo muy rápidamente. Pero tiene la desventaja de que está ocupando espacio en el disco duro de tu Mac.

Si ya no vas a trabajar con ciertos archivos porque has acabado lo que estabas haciendo, y necesitas espacio porque tienes el disco duro muy lleno, puedes decirle a macOS que quite ese archivo de tu Mac y lo deje sólo en iCloud. Basta con pulsar Control + Click sobre el archivo en cuestión y escoger la opción “Eliminar descarga”.

El archivo seguirá estando ahí pero verás que tiene una pequeña nube que indica que ya no está en tu disco duro sino en iCloud.

Puedes trabajar con el archivo del mismo modo que lo hacías hasta ahora, no supone ninguna incomodidad como usuario, simplemente que cuando lo vuelvas a abrir, si es muy grande, tendrás que esperar a que se descargue, pero si es pequeño ni te darás cuenta.