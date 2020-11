Ganadores de la segunda edición de los Apple Music Awards

Puede parecer algo inocuo, pero la realidad es que Apple está aprovechando todo el ecosistema de Música (que incluye la suscripción, Shazam, las emisoras de radio, etc.) que tiene para detectar estrellas que van a ser grandes en los meses siguientes. Baste recordar que el premio del año pasado se lo llevó Billie Eilish, y a lo largo del año se convirtió en una sensación mundial. Pero para entonces Apple ya tenía un anuncio con su música, había encargado un documental, y había asociado su imagen con esta artista emergente.

Pero esto es interesante ver quiénes cree Apple que van a ser noticia el año que viene.

La nueva estrella del hip-hop, Lil Baby, ha sido el ganador en la categoría “Artista global del año” por el equipo editorial de Apple Music. El artista tiene millones de emisiones con su álbum “My Turn,” dice Apple en una nota de prensa.

Megan Thee Stallion, cuyas colaboraciones con Cardi B y Beyonce acumulan más de 300 millones de reproducciones mundialmente, ha ganado en la categoría “Artista revelación del año”, mientras que Taylor Swift ha ganado la categoría “Compositora del año”. Ambos premios los conceden los editores de Apple Music.

Roddy Ricch’s “The Box” se lleva “Mejor canción del año” con 460 millones de reproducciones en Apple Music. El disco de Ricch “Please Excuse Me for Being Antisocial” ha ganado el premio “Mejor disco del año”.

Apple celebrará una semana de celebraciones de los Apple Music Awards a partir del 14 de Diciembre que incluye actuaciones especiales, eventos para fans, entrevistas y más. Apple emitirá los eventos a través de Apple Music, Apple Music TV y a través de la app Apple TV.

Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift y Roddy Ricch han recibido el premio físico que es una oblea de silicio suspendida en una placa de cristal y un cuerpo de aluminio.