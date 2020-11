FileMaker 19, una herramienta muy potente para crear apps multiplataforma

En Faq-mac nos hemos hecho regularmente eco de las nuevas versiones de FileMaker, año a año. Como subsidiaria de Apple es llamativo que haya mantenido su independencia tanto comercial como de cuenta de resultados.

Esto es algo que se podía entender cuando Apple no sólo era una empresa de nicho sino que su futuro parecía cualquier cosas menos seguro. Sin embargo, en estos tiempos que corren, la fuerza de la marca Apple es varios kilotones más potente que la de Claris. Y aún así, los tentáculos de Cupertino han dejado que esta empresa siga sus propios designios confiando en que conocían mejor a sus clientes que lo que la globalización de Apple podía aportar (Apple ya se encargó de matar Bento para evitar tránsfugas).

Además, FileMaker Pro 19 es la última vez que la base de datos de Claris se renovará en grandes lanzamientos anuales.

De esta forma, sin que haya cambiado nada en la forma en que FileMaker Pro funciona, Claris ha ido progresivamente eliminando la expresión “base de datos” para reemplazarla por “app”, algo que puede resultar confuso tanto para el usuario ocasional como para el paseante que tenga en mente el desarrollo convencional de apps (para iOS por ejemplo).

Sin embargo, la necesidad de transitar a un mundo “online”, con aplicaciones siempre accesibles y con capacidades de dar actualizaciones en directo a medida que se producen, hacen inevitable ese cambio semántico y funcional, o corrían el riesgo de quedarse anclados en el pasado.

En ese sentido, si eres como nosotros, y nuestro uso de FileMaker se reduce a utilizarlo para facturar, ignorando las enormes potencias que el programa ofrece, abrir FileMaker 19 no va a suponer ningún tipo de sobresalto. Funciona como siempre, con todo lo que te gusta y todo lo que desearías que cambiara. No estás de suerte. Las novedades se basan en ampliar su funcionamiento para captar a usuarios más potentes, no en revisar las cosas que llevan veinte años y piden a gritos un repaso.

El usuario de FileMaker Pro lo ha utilizado para vender soluciones de gestión a clientes, que se pudieran utilizar tanto en Macs como en PCs (si, FileMaker tiene una versión PC en paridad con su versión Mac), pero ahora además puedes hacer que la aplicación (la introducción, gestión y manipulación de los datos, para entendernos) pueda hacerse también en iPads, sin necesidad de utilizar ningún software adicional.

Aunque FileMaker Pro 19 no incorpora grandes nuevas características (si obviamos la creciente cantidad de plugins y lenguajes que se pueden inyectar para trabajar con ellos), es otro paso más en reubicar la nomenclatura de Claris en la nueva etapa.

No creo que nadie se sorprenda si decimos que una de las grandes fortalezas de FileMaker es la enorme (y deberíamos ponerlo en mayúsculas: ENORME) comunidad de desarrolladores que hay trabajando en ampliar, solucionar y profundizar en las posibilidades que ofrece este software.

Filemaker 19

Aunque se sigue llamando FileMaker, para no alienar a la base de usuarios, la realidad es que el producto está evolucionando rápidamente hacia una plataforma para desarrollo de software. Por supuesto que sigue siendo una ultrapotente aplicación para la gestión de bases de datos relaciónales (RDBMS) pero es en la inclusión de los nuevos mundos donde Claris está centrando sus esfuerzos.

Con FileMaker se pueden crear aplicaciones para el hogar (gestión de archivos audiovisuales, como discográficos, videográficos, biblioteca, etc.) para grupos (de trabajo, de deporte, etc.) pequeñas y medianas empresas, para administraciones públicas, comercio electrónico, museos, contabilidad, etc. Puede usarse para gestión de contactos, bibliotecas, gestión de inventario, relaciones con clientes, planificación de eventos, investigación,…) prácticamente si puedes nombrar las necesidades que tienes, se podrá crear una base de datos con FileMaker que solvente todas ellas, con la robustez y fiabilidad que les ha hecho permanecer como la aplicación de referencia durante tantos años.

Los datos en FileMaker pueden introducirse, editarse, recuperarse, mostrarse, compartirse, emitirse… todo con gestión de roles de usuarios, que permiten a cada uno un acceso adecuado al uso que necesitan hacer de ellos.

Si quieres profundizar más en FileMaker, puedes seguir a FileMaker Magazine:

Si eres un usuario veterano, pero de necesidades modestas (de nuevo, como nosotros) de FileMaker pero la necesidad de actualización de los sistemas operativos te está empujando a renovar tu licencia, debes saber que el formato de archivo que utiliza FileMaker 19 puede abrir archivos de FMP 12, y la plataforma da soporte hasta la versión 17.

Nuevas funcionalidades de FileMaker Pro 19

La gran novedad de esta versión de FileMaker es la integración con Javascript. Aunque FileMaker ya tiene una herramienta muy potente para realizar scripts (que ha permitido que abunden los desarrolladores de soluciones específicas y personalizadas), ahora ya permite realizar llamadas a funciones nativas de Javascript, de la misma manera que permite que código en Javascript llame a scripts de FileMaker.

Utilizando la API de Datos que se introdujo en FileMaker Pro 16, hay un nuevo script en FileMaker que consigue esta integración. Los datos de una table de FMP pueden recuperarse en formato JSON, aumentando la integración de JavaScript.

Esto se traduce en que los cientos y cientos de rutinas en JavaScript que ya están creadas se pueden utilizar en las apps creadas por FileMaker. Y al mismo tiempo, el resultado de las apps de FileMaker puede mostrarse y puede interactuase con él en tu navegador de internet.

Otra novedad de esta versión de FileMaker es la capacidad de utilizar tableros Kanban, galerías fotográficas, líneas de tiempo y barras de progreso, todo usando un interfaz de arrastrar y soltar. Si necesitas algo específico te recomendamos que visites Claris Marketplace donde podrás encontrar una enorme cantidad de herramientas integradas para todo tipo de soluciones.

FileMaker 19 puede leer etiquetas NFC (Near Field Communication) inmediatamente para codificar inventario directamente en el almacén y después modificarlo en las tablas. Ya que las etiquetas NFC pueden contener prácticamente cualquier cosa, a la hora de la verdad hay pocos limites a los interfaces que se pueden construir para trasladar el mundo físico a las apps de FileMaker.

FileMaker 19 también incorpora la compatibilidad con la tecnología Core ML de Apple, la API para integrar aprendizaje automático a las apps creadas con la aplicación. Esto se puede utilizar para reconocimiento de imágenes, detección de objetos y cosas como predicción de texto.

Además hay otra serie de mejoras menos relevantes, pero que seguramente harán la vida más sencilla a los desarrolladores, como los atajos de Siri para buscar y ejecutar scripts usando la voz, copiar y pegar estilos entre botones, formateo de campos en notación científica, etc.

Precios de FileMaker 19

Claris también se está pasando hacia el modelo de suscripción (Software As A Service – SAAS). esto significa que ya no habrá grandes lanzamientos de la aplicación donde se concentren las novedades, sino que las novedades se irán haciendo visibles a medida que estén listas. Sería deseable que la actualización de la app no lanzara automáticamente laapertura de una página en el navegador -aunque al menos ahora la descarga es automática, en vez de tener que descargar manualmente las actualizaciones. Aquí tienes los precios en detalle.

También tienes la Claris Academy para formarte, si quieres avanzar en el conocimiento de la potencia de la aplicación.

Faq-Mac y Vida Digital se unen para mostrar lo sencillo que es usar Filemaker

Faq-mac y Vida Digital, desarrollador especializado en FileMaker se han unido para publicar periódicamente vídeos cortos sobre cómo hacer cosas con FileMaker, con el objetivo de incentivar su uso y su conocimiento.

Esperamos que os gusten y que sirvan para iniciar una conversación sobre cómo utilizar FileMaker en un entorno de vida real, con casos reales.

!Permaneced atentos!