El sainete de Tik Tok y la privacidad de los usuarios [Actualizado Noviembre 2020]

Actualización Noviembre 2020 (clic aquí para leer la actualización)

Hace tiempo que quería escribir esta crónica, pero cada vez que me ponía a ello algo nuevo sucedía, demostrando que la trama aún estaba desarrollándose. Así que lo aparcaba hasta nueva ocasión. Y parece que ahora es buen momento.

Ya anteriormente, en las crónicas de Fortnite, hice un apunte que vuelve a ser relevante ahora. Decía entonces:

Efectivamente, Trump intentó prohibir WeChat (de Tencent) pero la revuelta de la comunidad china en Estados Unidos -además del ingente tamaño de Tencent y sus implicaciones en muchas empresas que tienen influencia y negocios en Estados Unidos, desactivaron la moción.

La excusa que utiliza el gobierno Trump para su injerencia en el mundo de la tecnología es el tráfico de datos de los usuarios. Es decir, no les gusta que los datos de adolescentes americanos o de los millones de personas que suben vídeos de sus tonterías a Tok Tok, o que mantienen contactos con sus raíces en el país asiático, acaben alojados en un servidor chino al que el gobierno chino tenga acceso o pueda utilizar para sus (siempre tenebrosas) intenciones.

Vaya por delante que no se trata de una sentencia emitida por un juez, ante evidencias irrefutables. Se trata de una orden directa desde el gobierno norteamericano, (es decir, la administracion Trump) “porque no les gusta”.

El Presidente Trump firmó en Agosto de 2020 una orden ejecutiva dando a ByteDance, la empresa madre de TikTok, 90 días para vender su negocio en Estados Unidos debido a evidencias (no demostradas ni publicadas) de que la seguridad nacional podía ser amenazada por la empresa basada en China.

Posteriormente, el bloqueo de WeChat propuesto por la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump fue suspendida por un juzgado de California, pocas horas antes de que la app tuviera que ser eliminada de la App Store de Apple y de la Play Store de Google en los Estados Unidos.

WeChat es otra aplicación china que también está en el punto de mira del presidente. WeChat es propiedad de Tencent Holdings, que a su vez tiene una participación en Epic Games, dueños de Fortnite. Cuando nos ocupamos de la pelea entre Epic y Apple, ya trazamos un perfil de Tencent Holdings. Puedes leer el artículo para hacerte una idea del poder de esta empresa, dentro y fuera de China.

LA suspensión del bloqueo se origina por una demanda de usuarios de WeChat en Estados Unidos, que demandaron a la Casa Blanca alegando que el bloqueo era anticonstitucional por diversas razones. Estas incluían, entre otras, la violación del derecho de libertad de expresión, así como faltas de procedimiento y de igualdad ante la ley. También se indicaba en la demanda que el bloqueo es ilegal porque tenia como objetivo a los chino-americanos que usan la app para comunicarse con ciudadanos chinos, por lo que podría tener un componente de racismo.

El juez pareció encontrar méritos en las alegaciones de los usuarios, ya que impidió el bloqueo de la app.

La venta de TikTok, sin embargo, no ha tenido detrás una base de usuarios tan comprometidos con seguir usando la app como para generar el mismo nivel de protección, y las negociaciones entre el gobierno norteamericano y la empresa china han resultado infructuosas, dejando el resultado en el aire. TikTok puso una demanda contra el bloqueo a finales de agosto, pero al ir por un canal diferente (judicial en vez de ejecutivo) no ha tenido impacto en el caso.

Inicialmente, Microsoft y Walmart tuvieron conversaciones sobre asociarse para la compra de la empresa, de manera que pudieran posicionarla como competencia de Instagram, desarrollando su propia tienda y plataforma publicitaria.

Finalmente, en un giro inesperado -otro- de los acontecimientos, el acuerdo final se alcanzó con Oracle. Los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, hasta que éste sea firme.

Apenas horas antes de que las descargas de la app fueran bloqueadas en los Estados Unidos, Vanessa Pappas, la directora interina de TikTok en Estados Unidos, anunció que la empresa había alcanzado una propuesta de acuerdo con Oracle y Walmart que mantendría la plataforma de vídeo viva en el país. También se informó que el Presidente Donald Trump había aprobado el acuerdo, según Bloomberg.

Según ese acuerdo, se establecería una nueva empresa, llamada TikTok Global, en la que Oracle y Walmart tendrían un 20% de las acciones. TikTok Global tendría la sede en Estados Unidos y crearía 25.000 trabajos en el país. Pappas dijo que Oracle se encargaría de almacenar los datos de los usuarios, remarcando el compromiso de la empresa en proteger la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, pasada la euforia por la “Victoria” de las empresas americanas, comenzaron a surgir informes que apuntaban a que el acuerdo no resolvía las preocupaciones por la seguridad de nacional que habían originado la orden de bloqueo inicial.

Desde entonces, nada más se ha vuelto a hablar del tema, con Donald Trump metido en una campaña electoral que las encuestas le dan como perdedor… y con un positivo en coronavirus que habrá que ver que impacto tiene en un hombre de su edad y condición.

Uno de los espectáculos más patéticos de toda la era de la informática ha sido la nota de prensa que emitió Microsoft sobre cómo se le había ocurrido la idea de realizar una oferta sobre TikTok.

Mientras la inmensa mayoría de las empresas tecnológicas mantenían un mutismo glacial sobre la situación o directamente negaban tener ningún interés en quedarse con Tik Tok, Microsoft consideró que era un deber “cívico” apropiarse de la empresa en Estados Unidos. Y no escatimó detalles:

Following a conversation between Microsoft CEO Satya Nadella and President Donald J. Trump, Microsoft is prepared to continue discussions to explore a purchase of TikTok in the United States.

Microsoft fully appreciates the importance of addressing the President’s concerns. It is committed to acquiring TikTok subject to a complete security review and providing proper economic benefits to the United States, including the United States Treasury.