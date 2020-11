Cómo instalar cualquier app de iPhone o iPad en un Mac M1

Los Macs con M1 pueden utilizar las apps desarrolladas para iOS e iPadOS porque comparten la misma arquitectura entre sistemas operativos.

Algunos desarrolladores de iOS han actualizado sus apps para que sean compatibles con macOS, pero hay formas de descargar apps que no hayan sido optimizadas o incluso apps que los desarrolladores no han permitido que estén disponibles para que se usen en macOS.

Instalar apps de iOS e iPadOS desde la Mac App Store

En la Mac App Store, puedes descargar muchas de las apps que ya hayas comprado para tu iPhone o iPad.

Abre la ‌Mac App Store‌. haz clic en tu perfil en la parte inferior de la app. En la cuenta, escoge “Apps de ‌iPhone‌ y iPad‌”. Al lado de cada app encontrarás el botón de descarga. La app de iOS se instalará como cualquier otra app para Mac en la carpeta Aplicaciones, y podrás abrirla tanto desde Launchpad como haciendo doble clic en su icono.

También puedes hacer una búsqueda normal en la Mac App Store utilizando el nombre de la app para iPhone o iPad y hacer clic en la pestaña “Apps para iPhone / iPad” en la ventana de resultados verás las apps que se crearon originalmente para utilizarse en dispositivos iOS.

Algunas de las apps que encuentres tendrán una etiqueta que dice “No verificada para macOS” lo que significa que su interfaz no se ha adaptado para utilizarse en un Mac.

Otras apps que no tengan ese aviso habrán sido revisadas por el desarrollador y deberían funcionar bien en un Mac M1, aunque puede que el diseño no sea perfecto porque siguen siendo una herencia de iOS y no se han diseñado para las pantallas de macOS.

Instalar apps no disponibles en la Mac App Store

Los desarrolladores de apps pueden haber optado por no ofrecer sus apps para ‌iPhone‌ y ‌iPad‌ disponibles en la ‌Mac App Store‌, y muchas aplicaciones populares como Netflix, Hulu y otras así lo han hecho. Hay una forma de evitar esta prohibición, pero requiere instalar una aplicación de terceros.

Como se sabe, los Macs con M1 pueden utilizar cualquier archivo .ipa, que es el formato que utilizan las apps para iOS. Necesitas un archivo .ipa para que la app funcione en un Mac con M1, y para obtener esos archivos puede utilizarse un programa como iMazing. En faq-mac hemos hablado de iMazing en varias ocasiones, ya que es una aplicación que se utiliza para realizar copias de respaldo de ‌iPhone‌, pero también tiene funcionalidades para descargar y guardar los archivos .ipa.

Descarga y abre iMazing. Conecta tu ‌iPhone‌ o ‌iPad‌ en tu Mac. Selecciona tu dispositivo y escoge la opción Gestionar Apps. Selecciona Biblioteca y verás una lista de las apps instaladas. Clic derecho sobre una app y escoge la opción de descarga para añadirla a tu Biblioteca. Haz otra vez doble clic sobre la misma app y selecciona “Exportar .ipa”. Escoge la carpeta de destino donde quieres exportar (como la carpeta Aplicaciones). Desde la carpeta que hayas elegido, haz clic en el icono de la app para instalarla.

Las apps que se instalan usando este método no están optimizadas para los Macs con M1 Macs y macOS y además están diseñadas para un interfaz táctil, así que es probable que encuentres dificultades a la hora de utilizarlas.

Si piensas utilizar este método para descargar apps como Hulu, Netflix, etc. tienes que saber que no se pueden poner las apps en modo Pantalla completa, pero tienes la opción de descargar los contenidos para verlos sin conexión a Internet, al igual que ocurre cuando se utilizan en un ‌iPhone‌ o ‌iPad‌.

En el futuro, es probable que cada vez más aplicaciones de iOS se rediseñen para poder usarse con los Macs, pero de momento las opciones son muy limitadas.

Utilizar la app Apple Configurator 2

También se puede usar la app gratuita de Apple Apple Configurator 2, pero es necesario usar el Terminal para corregir permisos. Las instrucciones son las siguientes:

Sigue las instrucciones de Configurator: (sacadas de aquí)

Descarga una app desde la App Store en tu teléfono o tableta Abre Apple Configurator 2 en tu Mac y entra en tu cuenta Apple Conecta tu teléfono al Mac usando un cable USB Dentro de Apple Configurator 2 selecciona tu teléfono Toca en el botón “Añadir” en la parte superior, y después en el botón “Apps” Escoge la app y toca en “Añadir” Finalmente, es posible que te salga un mensaje tipo “la app ya existe” pero no te preocupes, puedes rescatar el .ipa siguiendo esta ruta:

~/Library/Group Containers/K36BKF7T3D.group.com.apple.configurator/Library/Caches/Assets/TemporaryItems/MobileApps/

Esto te permite tener el IPA en tu Mac y cuando hagas doble clic instalará la app en la carpeta Aplicaciones.

Si no se instala, tendrás que utilizar el Terminal para corregir los permisos, escribiendo este comando:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine [ruta de la app que quieres instalar]

Una vez lo hagas, podrás abrir la app.