Spotify vuelve a las pérdidas

Spotify, líder del mercado de música en streaming, ha vuelto a perder una considerable cantidad de millones de dólares, a pesar de haber aumentado su base de clientes, tanto gratuitos como de pago.

Spotify ha perdido alrededor de 118 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020, a pesar de que sus usuarios activos mensuales han crecido un 29% durante ese mismo periodo. En el tercer trimestre de 2019, la empresa ganó 282 millones de dólares.

Spotify tiene ahora 320 millones de usuarios activos y 144 usuarios de pago. Según Spotify, su crecimiento se debe al marketing que ha realizado en India y que ha lanzado el servicio en Rusia y otros 12 países.

En el mismo trimestre del año pasado, Spotify tenía 248 millones de usuarios activos al mes, y 113 suscriptores de pago. Comparando con el año pasado, los ingresos por usuario han caído un 10%, algo que, entre otras cosas, Spotify está captando nuevos clientes mediante descuentos y ofertas en los planes mensuales.

En numerosas ocasiones hemos comentado que Spotify es un negocio (como tantos en la burbuja tecnológica) basado en la idea de la expansión permanente, sin prestar atención a la rentabilidad del negocio. Spotify es la empresa que menos paga a los artistas por contenido reproducido, y si la investigación del Reino Unido fructifica y obliga a aumentar los pagos, el negocio de Spotify será prácticamente inviable: estaría obligada a subir el precio de la suscripción, lo que provocaría una cascada de cancelaciones, agigantando el agujero negro de las pérdidas.

Además, en los últimos tiempos Spotify ha identificado los podcasts como una posible fuente adicional de ingresos, y se ha lanzado a una estrategia de contratar en exclusiva a “estrellas” del mundo del podcasting, de manera que sus seguidores tengan que entrar en la plataforma si quieren seguir disfrutando de los programas. Con todo, según las cifras de la propia Spotify, el número de usuarios que acceden a los podcasts dentro de la plataforma ha crecido un 1% con respecto al trimestre anterior.

Por contra, Apple Music, tenía 60 millones de suscriptores el año pasado. Apple Music no tiene una opción gratuita y salvo el periodo de prueba gratuito, no suele tener ofertas ni descuentos para fidelizar a los usuarios. Además, en los últimos meses ha lanzado nuevas emisoras de radio temáticas, y mañana estará disponible el bundle de suscripción Apple One,

La más mínima turbulencia puede mandar Spotify al cielo de las tecnológicas que fueron pioneras pero no formaron un plan de negocio viable.