Recordando a Steve Jobs

Sinceramente, soy más de la filosofía de Apple de procurar mirar atrás lo justito para recordar de dónde venimos y hacia dónde queríamos ir, pero sabiendo que el único camino posible es el que tenemos por delante, no el que ya hemos recorrido. Sólo mirando hacia adelante podemos descubrir los desvíos y las oportunidades que el camino nos ofrece.

Doy por hecho que, si viviste parte de la era de Steve Jobs, a estas alturas habrás leído recordatorios y elegías en muchos medios, con motivo del noveno aniversario de su muerte. Así que voy a hacer este recuerdo breve y directo.

Esta semana, hablando para TerritoriMac sobre Steve Jobs, reflexionaba sobre qué le hacía tan especial. No te voy a transcribir aquí lo que he dicho, prefiero que lo escuches en su próximo episodio, pero quiero abundar en una de las cosas que más me asombraba (y me asombra cada vez que veo un vídeo suyo) de sus intervenciones.

Parecía tenerlo todo pensado. Daba igual sobre qué le preguntaran o en qué momento, siempre tenía una respuesta interesante. Y, por supuesto, tenia la capacidad de verbalizarla con una precisión quirúrgica, para que sus palabras resonaran en los presentes.

Esas dos características, unidas cómo no, a su pasión y fe en lo que hacía, hacía que hasta ir a comprar pan pareciera un acto trascendente.

Un ejemplo de la técnica del “silencio incómodo”

Mucho se podría hablar aquí sobre mindfulness (vivir el momento) o sobre la importancia del “silencio incómodo” -como mencionan en este artículo, que Steve Jobs practicaba con la intensidad que le caracterizaba.

Pero el hecho es que ese trabajo que realizó toda su vida: ser mejor, ser el mejor, culminó en el perfecto CEO, comunicador, comercial, y -a juzgar por lo que dicen los que le conocían- amigo y camarada.

Y es que, como nos recordaba insistentemente Silta en su lema, el camino es la recompensa. Steve Jobs, aunque su camino fuera más corto de lo que a todos nos hubiera gustado, podemos asegurar que disfrutó de su recompensa en cada paso que dio.

Y por eso es un modelo para tanta gente. Por tantos motivos.