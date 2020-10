¡Qué noche la de aquel día!… Bienvenida, Velocidad del iPhone 12

Es posible que las anómalas condiciones en las que se ha desarrollado 2020 hayan restado magnitud a la presentación que hizo Apple de sus nueva gama iPhone 12 (y del HomePod mini).

Pero estoy convencido de que, a medida que pasen los años, se seguirá señalando la presentación del 13 de Octubre como un hito para Apple. Casualmente producido al inicio de la década que vendrá marcada, qué casualidad, por el desarrollo de la 5 generación de comunicaciones (llamada en abreviatura 5G).

Hay muchos detalles en los que se puede abundar, pero voy a mencionar solo unos pocos.

A la tercera va la vencida

Es la tercera presentación que se retransmite en diferido (hace un mes se lanzaron los nuevos modelos de iPad y en el verano tuvimos la Keynote de la WWDC) y en esta ocasión salió redonda.

Atrás quedan las cansinas transiciones sobrevolando Apple Park… o tal vez cambien el nombre y lo llamen MagSage Park, por el parecido.

Ya no intentaron que pareciera un evento en directo: escenarios escondidos detrás del HomePod mini, fusiones creativas con los techos para descender a un nuevo decorado… etc. Se trataba, auténticamente, de una presentación atemporal, sin intentar aparentar el formato de las presentaciones en directo.

Desde construir en un hangar una casa completa de dos pisos, con garage y coche incluidos, para demostrar cómo el HomePod mini encaja en el estilo de vida de cualquier edad hasta el ritmo sincopado de autenticarse con el iPhone para llegar al laboratorio supersecreto, Apple ha abrazado, finalmente, las presentaciones como espectáculo, no como sustituto de la presentación en vivo.

Pero también hubo guiños al pasado…

Los iPhone se presentan en el auditorio Steve Jobs

Da igual que sea en directo o en diferido, el producto más importante de la empresa se tiene que presentar en el escenario heredero de todas las presentaciones de los productos importantes de Apple: el auditorio Steve Jobs.

La presentación es atemporal, en el sentido de que se podrían recuperar fotos idénticas de todas las presentaciones… ¡aunque en esta ocasión estén las butacas vacías!

Vuelven los testimonios

La aparición del director general de Verizon para dirigirse a los americanos y venderles que si quieren un iPhone 5G la mejor compañía es la suya, fue un “infomercial” un tanto descarado que augura un nuevo favorito… nuevamente el paralelismo con el lanzamiento del primer iPhone, donde la novia era AT&T.

También hubo un hueco para presentar el nuevo juego favorito de Apple, League of Legends, Wild Rift. No es descabellado pensar que, en otras circunstancias, el elegido para aparecer en el escenario hubiera sido Fortnite, pero… ya sabes, no es el mejor momento.

Y por supuesto, los iPhone 12

No se puede negar que Apple ha planteado este año como un año pivotante en la historia del iPhone.

La ampliación de la gama da a los que siempre han pedido un iPhone que les quepa en la palma de la mano todo lo que querían y más. El rango de precios es verdaderamente notable, compitiendo ya en todas las categorías de teléfonos (el iPhone SE empieza en 399$).

La carga por inducción, 5G, escáner LiDAR, fotografía ProRaw, video con Dolby Vision, pantallas con cristal cerámico, mejor contraste, más píxeles, etc. la lista sigue y sigue.

Por supuesto, seguirá habiendo personas que digan que Apple no innova, o que siempre va detrás de otras empresas que lo hacen antes, pero son personas que viven en un mundo paralelo donde el negacionismo es una forma de vida.

Por más que les expliques que no se trata de hacerlo primero, sino de hacerlo bien y, más importante todavía, que la gente lo quiera, siguen negando.

Eliminar el cargador y los auriculares es una pastilla dura de tragar

Lo vendan como lo vendan, eliminar el cargador y los auriculares, manteniendo e mismo precio, es difícil de tragar con gusto. Que pueden vender la ecología, la eficiencia, y la neutralización de la huella de carbono. Pero nos están quitando algo que recibíamos con el teléfono y que -aunque puedas tener ya alguno en casa- nunca sobran.

Es cuestión de tiempo que los auriculares se rompan, o se pierdan, o quieras tener un cargador en una habitación diferente… si los guardas en un cajón o si los regalas a los sobrinos, es nuestro privilegio.

No los han descontado del precio, por contrario se mantienen iguales que el año pasado, solo que sin cargador y sin auriculares. Así que hay un coste oculto para algunos usuarios que puede rondar los 100€ extra.

Con todo, podríamos pasar por el aro sin rechistar. El problema es la cantidad de cargadores que hay por esas tiendas del mundo con el potencial de estropear tu dispositivo por una sobrecarga, un malfuncionamiento, etc.

El cargador dentro de la caja te daba la garantía de Apple en una pieza. De la misma manera que los auriculares te garantizaban un sonido decente.

MagSafe… sí pero no

Entiendo que la tendencia a la carga por inducción es imparable, y que lleva casi necesariamente a que, dentro de cinco años, los iPhone ya tampoco incluyan cable, porque se podrán cargar sobre el Macbook o sobre el AppleTV… o -como han hecho ahora- te dejan a ti la responsabilidad de comprar un cargador por contacto, y aprender sobre voltajes, potencias, conducciones, etc.

La cuestión es que el cable lo desconecto con una mano, pero las imágenes de todas las demostraciones que he visto requiere que uses las dos manos porque la imantación es realmente potente.

Nos acostumbraremos, seguramente, pero no es más cómodo que el cable, y desde luego está muy lejos de la solución que propusieron y cancelaron.

Puedes leer el artículo de madmac sobre esto.

One more thing

En los tiempos de la economía digital, el e-commerce, bla bla bla… Apple sigue desconectando su tienda durante horas para poder actualizarla con los nuevos dispositivos.

¡Eso si que es tecnología de vanguardia!

One more thing, después de la One more thing

¿Alguien sabe qué es esa banda verde? Sale en el anuncio del iPhone 12…