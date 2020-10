Larry Jackson y Apple Music como “conector con la cultura”

El Director de contenidos de Apple Music, Larry Jackson, ha hablado en un podcast sobre su papel en Apple, sus conocimientos de la industria y el significado de ser “el conector con la cultura”.

Jackson, que ya era un alto ejecutivo en Beats antes de que la empresa fuera comprada por Apple en 2014, ha participado en el podcast “The Boardroom: Out of Office“.

Durante el programa, el ejecutivo de Apple Music habló largo y tendido sobre su pasado en la industria musical, incluyendo su trabajo con Clive Davis (fundados de Arista Records), conocer a Jimmy Iovine para trabajar en Interscope y Beats, e intentar que los auriculares Beats by Dre entraran en Target y Best Buy.

Por lo que concierne a Apple, Jackson hablo con detalle sobre cómo desarrolló y ejecutó el concepto de traer las batallas Verzuz a Apple Music.

Una aportación interesante sobre la colaboración entre las batallas es que Jackson inicialmente intentó contactar con Instagram para contarles la posibilidad de asociarse… pero no recibió una respuesta calurosa.

“Me puse en contacto con Instagram, y no pareció que el tema pudiera interesarles ni remotamente, para ser sincero,” dice Jackson. Finalmente, Jackson contactó y trabajó con Jack Dorsey de Twitter para aportar un componente social en vivo a las series en Apple Music.

Además de Verzuz, Jackson también habla sobre sus primeros tiempos en Apple. Por ejemplo, recuerda sus primeros encuentros con Eddie Cue, Vicepresidente Senior de Apple, y como una vez fue a la casa de Steve Jobs poco antes de que muriera — y recuerda “la inmensa tristeza de ese dia”.

Larry Jackson también narra cómo Steve Jobs ayudó a Iovine a hacer crecer Beats, y por qué él no podía creerse al principio que Apple tuviera interés en la empresa. “Tenía serias dudas de que Apple realmente nos quisiera… todo el mundo juega póker tan bien en este mundo, así que nunca pensé que fuera a ocurrir” dice Jackson.

Eddi Cue y Jimmy Iovine

Jackson cuenta cómo Beats Music sirvió como “chasis del coche” que Apple necesitaba para construir su propio servicio de streaming. Específicamente, cómo trabajó con el especialista en datos Adam Bly para crear un algoritmo que Beats Music usaría para personalizar sus recomendaciones.

Aplicando parte del enfoque “filosófico” que Bly estaba insuflando al algoritmo, Jackson dice que el equipo fue capaz de producir un sistema que “te conoce… mejor de lo que te conoces a ti mismo”.

El ejecutivo de Apple Music también habló sobre cómo la empresa se acerca a las iniciativas creativas de manera diferente. En un punto del podcast, el anfitrión Kleiman observa que Apple Music parece tener “una cercanía nivel sello discográfico” con los artistas que no es habitual en las plataformas de distribución de música.

“Si manejas y tienes que dirigir por un paisaje donde todo tiene el mismo aspecto, tienes que ofrecer algo que te diferencie de los que están en la casa de enfrente” dice Jackson. Algunas de esas decisiones creativas incluyen listas de reproducción por géneros como “Rap Life” y proyectos con Lil Wayne.

La entrevista con Larry Jackson es larga, pero merece la pena para todos aquellos que tengan interés en conocer mejor la industria musical o el mercado de música en streaming.

Puedes escucharlo o descargarlo en los Podcasts de Apple aquí.