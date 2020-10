iPhone 11 frente a iPhone 12

Como seguramente ya sabrás, Apple ya no vende el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max y ha rebajado los precios del iPhone XR y del iPhone 11. Esto ha dejado la gama de iPhone más amplia de toda su historia, con precios que pueden competir con prácticamente cualquier segmento del mercado.

La nueva llegada de modelos has supuesto la salida de la “clasificación” del iPhone 8, mientras que se mantienen en la carrera el iPhone XR y el iPhone SE (aunque no dudamos que si el iPhone mini es un éxito el iPhone SE saldrá también de la lista, especialmente ahora que todos tienen el mismo diseño).

El iPhone 11 desde 689€ (64 GB) y el iPhone 12 desde 909€ (64 GB)

Aunque no están por orden de prioridad para Apple (sabes que un teléfono es importante cuando tiene su página propia de contenidos en vez saltar directamente a la página de comprar), los clasificamos por precios de mayor a menor.

Tabla de modelos y precios de los teléfonos vendidos por Apple en 2020:

Modelo/Capacidad 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 Pro Max — 1.259€ 1.379€ 1.609€ iPhone 12 Pro — 1.159€ 1.279€ 1.509€ iPhone 12 909€ 959€ 1079€ — iPhone 12 Mini 809€ 859€ 979€ — iPhone 11 689€ 739€ 859€ — iPhone Xr 589€ 639€ — — iPhone SE 489€ 539€ 659€ —

Si miramos los precios de los modelos presentados el año pasado, el iPhone 11 Pro Max comenzaba en 1.159€, el iPhone 11 Pro en 1.125€ y el iPhone 11 en 809€.

Es decir, el modelo más caro (iPhone 12 Pro Max) se ha abaratado en 100€ con respecto al año pasado (es cierto que no incluye ni el enchufe ni los auriculares), el iPhone 12 Pro ha bajado su precio en casi 30€ y el iPhone 12 ha subido 100€ con respecto al año pasado (a pesar de que tampoco incluye ni auriculares ni enchufe de cargador).

Aunque, como ya hemos dicho, la supresión de enchufe y auriculares sin bajada de precio, aduciendo conciencia medioambiental es una patraña difícil de tragar, lo que Apple ha hecho, si se mira la tabla que hemos creado, es crear un escalado de precio que sea consistente a medida que escalas potencia y capacidades.

Como norma general, 64 GB mas de capacidad redundan en 60 € mas en el precio, sea el modelo que sea (por tanto, 128 GB aumentan 120€ el precio y 256 GB aumentan 240€).

Sin embargo, muchos usuarios se baten en un dilema de 200€… ¿un iPhone 11 de 2019 por 689€ o un iPhone 12 de 2020 por 909€?

Vamos a comparar ambos modelos para intentar ayudar:

¿Qué es más interesante, iPhone 11 o iPhone 12? Esta es la información:

Diseño y materiales

El iPhone 12 incorpora un nuevo diseño, aunque para muchos es un reciclado del iPhone 5S, por sus laterales planos. El iPhone 11 tiene los bordes redondeados.

La novedad del iPhone 12 es MagSafe, aunque no se refiere al conocido (y abandonado… ¡y añorado!) Puerto magnético de los MacBook, sino a la incorporación de un imán en la parte trasera del teléfono, que ayuda fijar el cargador magnético y otros accesorios para una carga más rápida, aunque sigue teniendo el puerto habitual Lightning para carga con cable. El iPhone 11 no tiene MagSafe, aunque también se puede cargar usando inducción, pero es una carga menos rápida y que, en general, no funciona si tienes puesta una funda protectora.

Las nuevas fundas protectoras de Apple incorporan compatibilidad con MagSafe, de manera que puedes cargar el teléfono sin necesidad de quitarlas. Podemos esperar un aluvión de nuevos accesorios compatibles con esta tecnología.

El iPhone 12 también incorpora como novedad un cristal cerámico ultrarresistente (mejora cuatro veces la resistencia a la ruptura en caidas, según Apple) -el iPhone 11 sigue con Gorilla glass. La resistencia al agua también se ha mejorado con respecto al iPhone 11, a pesar de seguir siendo IP68, permite inmersiones hasta 6 metros de profundidad, comparado con los tres metros que permite el iPhone 11.

El iPhone 12 (164 g.) es más ligero que el iPhone 11 (194 g.), a pesar de tener el mismo tamaño de pantalla.

Los colores han variado de una generación a otra. Mientras que el iPhone 12 se presenta en cinco acabados: negro, blanco, Product Red, verde y azul, el iPhone 11 también está disponible en amarillo y morado, pero no en azul, y las versiones rojas y verdes son diferentes.

Características y funcionalidades

Aunque las cámaras son básicamente las mismas, el iPhone 12 incluye una apertura f/1.6 con Smart HDR 3 para las fotografías y pueden filmar vídeo en HDR con Dolby Vision.

Por supuesto, el iPhone 12 tiene el chip A14 Bionic con el nuevo Neural Engine. Se trata de una CPU de seis núcleos y una GPU de cuatro núcleos que, según Apple, es hasta un 50% más rápida que otros teléfonos. Apple no especifica contra qué teléfonos ha medido la rapidez, pero seguro que es más rápido que iPhone 11, que tiene el chip A13 Bionic.

El acento que puso Apple en que los iPhone son compatibles con 5G es probablemente exagerado. Es cierto que en el futuro el5G cambiará las comunicaciones y puede que hasta el entretenimiento, pero hoy en día su presencia y accesibilidad en nuestras vidas se puede tachar de “tímida”, siendo generoso. Para aquellos que no vivan en una gran ciudad, pasarán años antes de que 5G sea un factor diferenciador.

A diferencia de la tecnología 3G, en la que Apple llegó tarde, esta vez se ha asegurado de que nadie pueda dejarle fuera de la foto por no ser compatible con el gran marketing de comunicaciones de la década de 2020.

La pantalla del iPhone 12 (llamada Super Retina XDR) tiene más resolución, es compatible con HDR a 120 nits y tiene un contraste de 2.000.000:1. Si no sabes lo que significa esto es probable que sea porque nunca lo has necesitado. En palabras llanas, quiere decir que se ve impresionantemente bien.

La pantalla del iPhone 12 es OLED, mientras que la pantalla del iPhone 11 es LCD IPS.

Aquí te dejamos una tabla comparando el iPhone 12 y el iPhone 11:

iPhone 12 iPhone 11 iOS iOS 14 iOS 14 Colores Negro, verde, blanco, (product) red, azul Negro, verde, amarillo, lavanda, blanco, (product) red Pantalla 6,1 pulgadas. OLED Super Retina XDR (2532×1170, 460 ppi) 6,1 pulgadas. LCD IPS Liquid Retina Display (1792×828, 326ppi) Procesador Apple A14 Bionic Apple A13 Bionic Almacenamiento 64/128/256 GB 64/128/256 GB Cámara trasera Gran angular de 12 Mp, f/1.6, OIS + Ultra-gran angular de 12 Mp, f/2.4, zoom óptico 2x, Smart HDR 3 Gran angular de 12 Mp, f/1.8, OIS + Ultra gran angular de 12Mp, f/2.4, zoom óptico 2x, Smart HDR (2ª generación) Cámara frontal Cámara de 12 Mp TrueDepth, vídeo f/2.2, 4K, Night Mode, Deep Vision, grabación en HDR con Dolby Vision hasta 30 fps Cámara 12 Mp TrueDepth, f/2.2, vídeo en 4K Grabación de vídeo Grabación en 4K a 24/30/60 fps, cámara lenta en 1080p a 240 fps, vídeo HDR con Dolby Vision hasta 30 fps Grabación 4K a 24/30/60 fps, cámara lenta en 1080p a 240 fps Seguridad biométrica Face ID Face ID Redes inalámbricas Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 802.11ax Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 802.11ax Carga inalámbrica Sí Sí Apple Pay (NFC) Sí Sí Resistencia al agua IP68 (6m) IP68 (3m) Dimensiones 71,5 x 146,7 x 7,4 mm. 75,7 x 150,9 x 8.,3 mm. Peso 164 g. 194 g.

Conclusión

Nadie puede argumentar que el nuevo y flamante iPhone 12 es mejor dispositivo que el iPhone 11. No se trata de eso. Está claro que es un dispositivo impresionante.

La cuestión importante es si los 200 € de diferencia van a suponer que disfrutes más del dispositivo. Si esos doscientos euros te van a permitir jugar más fluidamente, o si las películas que grabes se van a ver como si vinieran del mismísimo Hollywood, o que las películas o series que veas te vayan a sentir absolutamente inmerso en la trama.

Si puedes permitírtelo y te has identificado con alguna de esas premisas, debes comprártelo. Si envías correos, navegas ocasionalmente, y haces fotos en los cumpleaños (y porque te lo piden), no necesitas un iPhone 12 para nada.

Sobre el 5G… tienes tiempo. Sobre MagSafe… puedes esperar. Sobre el cristal cerámico… ponle una buena funda protectora y una placa de cristal templado por encima.

Esperamos que te sirva