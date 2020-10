Fortnite ¿pero qué has hecho? Cronología hasta hoy [Actualizado: 9/10/2020]

[Actualización Octubre 2020]

[Actualización Septiembre]

Si has estado este verano confinado y lejos del ordenador, es posible que no te hayas enterado de uno de los temas de conversación más estridentes del mundo tecnológico: Fortnite ha sido expulsado de la App Store (y de Google Play, pero eso apenas tiene relevancia).

Como puede que no sepas de qué se trata, vamos a empezar por el principio:

¿Qué es Fortnite?

Fortnite es un videojuego del año 2017 desarrollado por la empresa Epic Games, lanzado como diferentes paquetes de software que presentan diferentes modos de juego, pero que comparten el mismo motor de juego y mecánicas.

Los modos de juego publicados incluyen Fortnite Battle Royale, un juego gratuito donde hasta cien jugadores luchan en una isla, en espacios cada vez más pequeños debido a la tormenta, ganado el último superviviente, y Fortnite: Salvar el mundo, un juego cooperativo de hasta cuatro jugadores que consiste en luchar contra carcasas, criaturas parecidas a zombis, utilizando objetos y fortificaciones.

¿Quién es Epic Games?

Epic Games, Inc. (anteriormente llamada Potomac Computer Systems y después Epic MegaGames), es una empresa de videojuegos estadounidense, ahora asociada con la compañía china Tencent Holdings.​ Ellos son principalmente conocidos por su tecnología Unreal Engine, que ha impulsado su popular serie de shooters en primera persona Unreal y la saga Gears of War, así como Fortnite.

Fundada en 1991 por Tim Sweeney, quien actualmente ejerce como CEO, Epic Games es la sociedad matriz de varios desarrolladores, entre ellos Chair Entertainment, Psyonix y, más recientemente, Quixel. También ha puesto en marcha estudios en diversos países.

El motor de juegos Unreal Engine se comercializa de manera independiente, de forma que está detrás de muchos juegos desarrollados por otras empresas.

¿Quién es Tencent Holdings?

Tencent Holdings Limited es una empresa multinacional china cuyas subsidiarias proveen productos y servicios de internet, además de ofrecer servicios de publicidad en internet en China.

Los diversos servicios que ofrece son de redes sociales, portales de sitios web, comercio electrónico (e-commerce), desarrollo y distribución de videojuegos y servicios de mensajería instantánea conocidos como Tencent QQ y WeChat, a su vez es el portal de internet más grande y la marca más cara de China con 66 mil millones USD.

En China, Tencent es como Facebook, Nintendo, Shopify, Netflix, Spotify, Slack y PayPal todo en uno. Su principal producto, WeChat, tiene 1.200 millones de usuarios, y esos usuarios pasan más tiempo en la app cada día que los americanos pasan en todas las apps de redes sociales ¡sumadas! La gente usa WeChat para enviar mensajes a amigos, comprar, leer las noticias, jugar, pagar en tiendas físicas… prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con un teléfono se puede hacer en WeChat (fuente).

Tencent ha convertido los beneficios de sus lucrativas iniciativas en redes sociales, comercio electrónico, y juegos en un portfolio de inversiones globales que incluye los videojuegos más populares del mundo, los negocios de mayor crecimiento online en China y en comprar participaciones significativas en Tesla, Spotify, y Snap, además de invertir en diversas startups “unicornio” (Un unicornio es una startup con una valuación de más de 1.000 millones de dólares USD.) sólo por detrás de la empresa de capital riesgo Sequoia.

Tencent tiene acciones en empresas de videojuegos, musicales, transporte,… americanas.

Puedes ver todas las inversiones directas de Tencent aquí

Nota: colateralmente pero no intrascendente, está la amenaza de Trump de prohibir WeChat (de Tencent) en Estados Unidos

Ahora sí, los hechos

Fortnite, propiedad de Unreal, que a su vez ha vendido un 40% a Tencent, sube una actualización de la app en la App Store que incluye una tienda propia que no cumple las condiciones estipuladas: Apple debe recibir una comisión por cada venta que se realice en apps descargadas desde su tienda (la única forma legal de instalar aplicaciones en el iPhone). Si la app es gratuita, Apple no cobra nada.

A cambio de esa comisión, Apple gestiona el alojamiento, el procesado de cobros, realiza la publicidad y pone todo lo necesario para que la plataforma siga siendo relevante y atractiva para las centenas de millones de clientes que la utilizan.

Epic actualiza Fortnite, Apple la elimina de la App Store

El hecho que ha desatado este “rifirrafe” sucedió el 13 de Agosto, cuando Epic actualizó la app Fortnite con una nueva funcionalidad, que permitía a los usuarios pagar a Epic directamente para comprar monedas dentro de la app con un descuento, en vez de pagar por el camino tradicional usando el mecanismo de pagos de la App Store. Esa funcionalidad permite a Epic saltarse las normas de la App Store que demandan que los pagos pasen. por el sistema de pagos de la App Store, de la que Apple recauda un 30% como comisión.

La comisión es un elemento no negociable para la gran mayoría de las apps, pero hay algunas excepciones. Para empezar, la regla se aplica a bienes digitales, con excepciones establecidas para bienes físicos, como los que venden las tiendas por internet y restaurantes, mientras que las suscripciones pueden pagar una comisión menor en muchas situaciones.

Como hemos dicho, este cambio no se limitó a la versión iOS del juego, sino que se aplicó de igual manera a la versión de Android, contraviniendo también las políticas y comisiones de la Play Store de Google.

Como era de esperar (y se explicita en las normas de aceptación de uso de la App Store), Apple eliminó el juego de la App Store por violar las normas de la App Store a las pocas horas de que esa actualización apareciera. Como era de esperar, Google también retiró el juego de la Google Play Store, aunque en la plataforma Android el juego sigue disponible a través de tiendas de otras empresas y directamente en Epic.

Demanda y actuación de cara a la galería

El mismo día de la eliminación de la app en la App Store, Epic presentó una demanda contra Apple en el Distrito Norte de California, dejando claro que tenían todo previsto y que sabían las consecuencias que tendría su actuación. También presentaron otro contra Google por la misma razón, eliminar la app de la tienda.

La demanda de Epic estaba escrita en un tono acusador, asegurando que Apple se había convertido en un “monstruo que intenta controlar los mercados, bloquear a la competencia y truncar la innovación. La argumentación llegó tan lejos como para decir que el tamaño y poder de Apple “superaba con creces cualquier empresa tecnológica que hubiera tenido un monopolio en la historia”.

El detalle crucial de la demanda es que no intenta discutir si Epic estaba incumpliendo más o menos las reglas de la App Store, sino que va contra la mera existencia de esas reglas. Sus objeciones a las normas incluyen, según sus palabras “la exorbitante comisión del 30% por las compras dentro de las apps”. También dice que esas políticas son anticompetitivas porque obligan a los desarrolladores a usar la App Store. Si esas reglas no existieran, Epic afirma que habría lanzado su propia tienda de aplicaciones.

El argumento de Epic ignora el hecho de que la App Store de Apple y su ecosistema son relativamente similares al que tiene Sony con PlayStation y Microsoft con su Xbox, obligando ambas a usar la tienda oficial, la utilización de sistemas de pagos específicos y a pagar una comisión de 30% en las transacciones.

En palabras del CEO de Epic Games, en el caso de las consolas (como PlayStation o Xbox) esa comisión está justificada porque la única forma que tienen de recuperar la inversión en crear las consolas es a través de las comisiones a las ventas en los juegos.

Sin embargo, a pesar de pagar las mismas comisiones, Epic no ha disputado en el juzgado las normas de Sony o Microsoft o que les dejen tener su propia tienda.

Junto con la demanda inicial, Epic lanzó un “anuncio” parodiando el famoso 1984 de Apple para lanzar el Macintosh, intentando trasladar la “batalla” a la calle, creando una opinión pública que presionara a Apple.

La amenaza fantasma de cancelar sus cuentas de desarrollador

El 17 de Agosto, Apple movió ficha contra Epic, hecho que fue revelado por Epic en Twitter. Epic comunicó que Apple les había informado que cancelaría todas las cuentas de desarrollador de Epic, dejándoles incapacitados para desarrollar aplicaciones para Mac o iOS el 28 de Agosto.

Epic respondió presentando una petición al juzgado para que impidiera temporalmente que Apple tomara “cualquier acción de represalia”, incluyendo que el juez impidiera a Apple “eliminar, desclasificar, negarse a mostrar o cualquier otro método que hiciera que Fortnite no se pudiera encontrar en la App Store”.

Para Epic, la eliminación de las herramientas de desarrollo tiene un alcance que va mucho más allá de Fortnite, ya que la empresa proporciona el motor Unreal a miles de desarrolladores para que lo usen en sus propios juegos. Al poder usar las herramientas de desarrollador para mantener los elementos del juego utilizados en macOS e iOS, ya no podría ofrecer soporte a los desarrolladores que han licenciado la tecnología.

La demanda establecía que “Apple estaba atacando todo el negocio de Epic incluso en áreas no relacionadas”.

El primer comunicado de Apple

Apple hizo su primera manifestación pública el 18 de Agosto, estableciendo los hechos de una manera directa. En esa publicación, Apple sostenía que Epic estaba equivocada y que “Ella sola se habla metido en el problema”.

Apple sostiene, y se ha convertido en una frase que la dirección repite en cuanto tiene ocasión, que la App Store “se ha diseñado para ser un lugar seguro y confiable para los usuarios y una enorme oportunidad de negocio para todos los desarrolladores”.

También Apple recuerda que Epic es “uno de los desarrolladores que más éxito ha tenido en la App Store, convirtiéndosela en un negocio de miles de millones que llega a millones de clientes de iOS”. También decía que Apple querría seguir manteniendo a Epic en el Apple Developer Program y sus aplicaciones en la App Store.

“El problema en se Epic se ha metido ella sola es uno que se arregla fácilmente enviando una actualización a su app que cumpla las normas que aceptaron y que se aplican a todos los desarrolladores” termina Apple.

Por si queda alguna duda, remata “No haremos una excepción con Epic porque no creemos que sea correcto poner su negocio por delante de las normas que protegen a los usuarios”.

Más espectáculo en la galería

Intentando seguir con el apoyo de sus usuarios, y aumentar el rechazo a Apple, Epic lanzó el torneo “FreeFortnite Cup” (Copar Liberar Fortnite) que dio comienzo el 23 de Agosto. El torneo ofrece diferentes premios, tanto digitales como físicos.

A la hora de la verdad, poca repercusión tienen estas actuaciones sobre el estado de las cosas, y no olvidemos que por cada usuario que utiliza Fortnite, hay miles que no lo hacen, así que la gran “masa” de clientes de Apple apenas ha sentido una leve conmoción en la fuerza por este litigio.

Tienes un email. Apple presenta su caso y Epic responde

La respuesta legal de Apple fue contundente. Primero, pretendía desactivar la argumentación de Epic de que fuera una “emergencia” emitir una orden que obligara a poner Fortnite de vuelta en la App Store.

Además, Apple incluyó los correos enviados por el CEO de Epico, solicitando un tratamiento especial exclusivo para Epic, que les permitiera tener su propia tienda, estableciendo pagos directos sin necesidad de cumplir con la comisión de Apple.

Un dia antes de que se cumpla el plazo dado por Apple a Epic para que rectifique o Fortnite será retirada y las licencias de desarrollador de Epic canceladas, Epic presenta un alegato en el que incluye un testimonio de Microsoft defendiendo el uso del motor Unreal.

Microsoft en ese alegato reconoce tener un “acuerdo de licencia multianual a nivel corporativo para usar Unreal Engine” y que ha dedicado recursos significativos en personalizar el motor para sus propios productos, incluyendo los dispositivos iOS.

“Denegar a Epic el acceso al SDK de Apple y a otras herramientas de desarrollo impedirá a Epic dar soporte para Unreal Engine en iOS y macOS, y colocará a Unreal Engine y a los creadores de juegos que han desarrollado, están desarrollando y desarrollarán juegos usando esa tecnología en una desventaja considerable” escribe Microsoft.

Cara a cara en el juzgado: empate

El 24 de Agosto, Apple y Epic se vieron las caras ante la juez de distrito Yvonne Gonzalez Rogers para una primera audiencia del caso.

En la sentencia, Epic no pudo demostrar que la retirada de Fortnite de la App Store le causara un daño irreparable, y que por el contrario, era una situación creada por la propia Epic.

Apple argumentó que la integracion de los pagos directos por parte de Epic se había hecho intencionadamente para activar los resortes legales, algo que los abogados de Epic reconocieron como un paso necesario para obligar a Apple a entrar al trapo.

Por tanto, Fortnite sigue fuera de la App Store y seguirá durante el futuro cercano, pero Apple fue obligada a no tomar acciones contra la cuenta de desarrollador de Epic Games International, que es la responsable de las licencias del motor Unreal.

De los insuperables Joy of tech

Epic sigue pataleando

El 5 de Septiembre Epic hizo hecho un segundo intento de convencer al juzgado de que obligue a Apple a volver a poner Fortnite disponible para descarga. En este caso se desprendió del carácter de “urgente” y simplemente hizo una petición al juzgado.

En la petición enviada por Epic se estima que las acciones de Apple supondrán ” un daño irreparable a Epic” así como a incontables empresas y al interés público, es decir, a los jugadores del juego, la comunidad de Fortnite. Según el documento de Epic, ha visto un descenso del 60% de actividad diaria en sus usuarios de iOS.

No se puede aceptar unas reglas y luego saltarlas diciendo que son injustas, pero sin que te limiten el acceso. El argumento de que no pueden no estar en iOS porque es donde están los usuarios es tan banal que no se sostiene.

Cuando Apple lanzó el iPhone tenia cero usuarios y cero apps. Pero tenia una idea de producto. Epic quiere disfrutar de la mansión de Apple pero sin pagar alquiler y sin rendir cuentas a nadie, quedándose la renta y cobrando además a los realquilados.

Se puede estar de acuerdo con las comisiones de Apple o no estarlo, pero la posición de Epic es indefendible. Si quieres jugar tienes que aceptar las normas y -en todo caso- intentar cambiarlas desde dentro.

Apple contrataca

Apple ha dejado atrás la actitud de simplemente responder a los golpes y ha pasado a la acción. El 8 de Septiembre Apple ha presentado una demanda contra Epic por los daños provocados al romper el contrato.

En el documento depositado en el juzgado, Apple dice que la demanda de Epic es “simplemente una disputa básica por dinero”. Para Epic Games se trata del comportamiento anticompetitivo de la App Store y protesta por las comisiones que cobra Apple en cada venta dentro de las apps.

“Aunque Epic quiere presentarse como una versión moderna de empresa Robin Hood, en realidad es una empresa que factura miles de millones de dólares y que quiere no pagar nada por el tremendo valor que obtiene de la App Store,” dice Apple en su contrademanda.

“Epic disparó la primera bala en esta disputa, y su conducta deliberada, descarada y no conforme a la ley no puede dejarse impune. Ni las demandas auto-justificadas (y auto interesadas) del Sr. Sweeney ni la escala a la que opera el negocio de Epic puede justificar las rupturas deliberadas de los contratos, su conducta o sus injustas prácticas empresariales. Este juzgado debería obligar a Epic a cumplir sus promesas contractuales, compensar a Apple con los daños directos y compensatorio, y prohibir a Epic que mantenga este estilo de hacer negocios tan injusto”.

En su contrademanda, Apple añade que Epic Games ha ganado más de 600 millones de dólares en la App Store. También pide que el juzgado juzgue a Epic por ruptura de contrato y otras faltas. Y también solicita que se le reintegren los beneficios que [hubiera obtenido] a través de los pagos directos que Fortnite recibió cuando activó el sistema dentro de la app, además de una prohibición de que Epic vuelva a instalar su sistema de pagos en las apps que tiene en la App Store.

Epic sobreestimó su poder y la adicción de sus usuarios

Sin duda Epic tiene un producto formidable y una fuente de ingresos consistente, aunque construida, en general, sobre tecnologías y productos de terceros. Sin las plataformas móviles, las consolas, etc. Epic no tiene nada.

No vamos a decir aquello de morder la mano del que te da de comer, porque no es cierto. Pero tal vez si han mordido la mano del que les deja comer.

Nadando sobre las aguas turbulentas de las investigaciones antimonopolio que la crisis está desatando como una forma de conseguir nuevos ingresos, Epic ha pensado que podría aprovechar una supuesta vulnerabilidad de Apple para intentar ganar algo.

Pero ha fracasado en su intento de crear expectación, ha fracasado en su intento de conseguir adhesiones y ha fracasado, al menos de momento, en conseguir que Apple le de algún trato de favor (creo que se puede descontar que nunca vaya a ocurrir algo en ese sentido).

El resultado es que Fortnite está fuera de la App Store y de la Play Store de Google, desapareciendo de la vista de millones de usuarios cada día. Y no nos equivoquemos, el lugar de Fortnite lo ocuparán pronto otros, como en su día pasaron WoW, o Secondlife, o tantos otros productos que llenaron dias enteros de la vida de personas… hasta que pasaron página. Claro que siguen existiendo hoy, pero ya no son relevantes.

Pensar que la gente adora tanto Fortnite como para iniciar una cruzada en su nombre porque Apple les obliga a pagar una comisión, no sé si es egocentrismo, alucinación o un disparo al aire… el caso es que los usuarios no quieren problemas, y si no tienen una app, buscarán otra.

El problema para Apple: la App Store.

Sin duda, aunque pueda salir victoriosa en esta ocasión, por su enorme tamaño y sus gigantescas reservas de dinero, que casi agradecerán que entre un poco menos, no se puede ignorar que hay un problema.

Puedes decir que no oyes los tambores, pero no quiere decir que no los estén tocando. El viejo caso de Spotify, peleando, básicamente por lo mismo que Epic, por conseguir un trato más favorable que le permita equilibrar su balanza de pagos. Los periódicos y revistas de Apple News, pidiendo que se bajen las comisiones, etc.

Tal vez debieron hacerlo en el pico de ventas del iPhone, cuando estaba claro que ingresaban mucho mas dinero del que necesitaban (y que por eso empezaron a pagar dividendos y a recomprar acciones). En ese momento podrían haber alterado el status quo y haber rebajado las comisiones -obligando de paso a todos los demás a bajarlas también para seguir siendo competitivos. Pero no lo hicieron. Y ahora estamos en la época de los servicios, y la esperanza de crecimiento de Apple está puesta en esa división, así que no es el momento de bajar los ingresos, por muy buena campaña de relaciones públicas que fuera para Apple.

Pero se está creando una sensación de que Apple -justificadamente o no, con derecho o no- es demasiado grande. Y si no encuentra Apple la forma de arbitrar ese tamaño de manera que vuelva a trabajar a su favor, en vez de en su contra, se arriesga a que los poderes políticos se metan por medio y le hagan un destrozo.

Además, el éxito de la App Store es que todo estaba en ella. Al revés que en macOS, había aplicaciones para iOS que no existían para Android, porque es donde está el negocio. Con Fortnite fuera, será la primera vez que haya una aplicación que no esté para iOS y sí en otros sitios. La primera grieta.

En esta actualización cubrimos el desarrollo de la trama, así como algunas ramificaciones que han tenido su origen o se han amplificado por las acciones de Epic Games.

Los periódicos levantan la voz

Asumiendo el dicho “A rio revuelto, ganancia de pescadores”, las editoriales de periódicos importantes (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, etc.) han levantado la mano diciendo que quieren que Apple también cambie sus comisiones por participación en Apple News del 30% al 15%.

Hay que entender que los periódicos ya están pasando un problema existencial y económico severo, por lo que todo lo que sea ganar mas dinero siempre les parecerá conveniente.

Hasta donde se sabe, Apple ni siquiera ha respondido públicamente a esa demanda.

En nuestra opinion, si Apple News no consigue establecerse y mantener un flujo de negocio y de socios estable, es probable que Apple acabe renunciando a la idea y cierre el servicio.

Los bancos también quieren morder

Dentro del nuevo discurso de Apple como “monopolista”, los bancos también quieren que Apple renuncie a su exclusividad con Apple Pay y les permita el acceso al chip NFC de manera que el usuario pueda incorporar cualquier sistema de pago que le parezca bien. Apple ha dicho que tal movimiento supondría un agujero de seguridad enorme que echa por tierra todo el fundamento básico de desarrollar Apple Pay.

De momento no parece que los bancos tengan mucho interés en hacer frente a Apple, aunque cualquier sentencia en el ámbito de las políticas antimonopolio seguro que despierta de nuevo las ganas de morder del lobby.

Empate a uno

Finalmente la juez que está presidiendo el caso decidió que Apple estaba en su derecho de retirar Fortnite de la App Store hasta que se cumplieran las normas, pero no permitió que Apple cancelara todas las cuentas de Epic Games, por tratarse de negocios diferentes.

La falacia de la cancelación de “Sign In with Apple”

El 9 de Septiembre, Epic Games publicó que Apple “no permitiría que los usuarios” iniciaran sesión con Sign in with Apple en las cuentas de Epic Games a partir del 11 de Septiembre, avisando a sus clientes de que trasladaran sus cuentas a otra diferente.

Al día siguiente, Epic informó de que Apple había aprobado una “extensión indefinida” para que Epic Games tuviera acceso a Sign in with Apple. A pesar de ello, seguía recomendando a sus usuarios que cambiaran sus cuentas.

En un comunicado, Apple dijo que no tenía ninguna intención de desactivar la compatibilidad con Sign in with Apple.

Apple comparte unos datos sobre la situación de Fortnite

En unos documentos entregados al juzgado el 16 de Septiembre, Apple acusó a Epic de usar toda la disputa de Fortnite como una forma de promoción del juego, ya que, según Apple, su popularidad estaba disminuyendo en iOS.

“Por razones que no tienen nada que ver con las reclamaciones de Epic contra Apple, la popularidad de Fortnite está disminuyendo” dice el documento de Apple “En Julio de 2020, el interés en Fortnite había disminuido en casi un 70% comparado con Octubre de 2019. Esta demanda (y los titulares en primera página) parecen ser parte de una campaña de marketing diseñada para reforzar el interés en Fortnite”.

Según Apple “Si Epic estuviera de verdad preocupada por sufrir daños en su reputación por culpa de esta disputa, no habría desarrollado una campaña tan elaborada para publicitarlos”. “Por las apariencias (incluyendo la campaña #freefortnite) Epic piensa que su conducta creará simpatizantes, aumentará su reputación y hará que más usuarios jueguen a Fortnite, no lo opuesto. Eso no es causar daño”.

Epic dice que Apple escogió los datos que le convenían y que nada de lo que asegura Apple es cierto.

La Coalición para la justicia de las Apps (Coalition for App Fairness)

El 29 de Septiembre, se formó la Coalición para la Justicia de las Apps con algunos desarrolladores importantes. Esta organización sin ánimo de lucro pretende arrojar luz sobre los problemas a los que se enfrentan los desarrolladores cuando quieren crear algo para la App Store.

El grupo de desarrolladores incluye a Epic Games, Spotify y Tile, entre sus miembros fundadores, así como Deezer, Match, News Media Europe y ProtonMail, entre otros.

La creación del grupo coincide con un momento delicado para Apple, ya que está bajo diversas investigaciones por monopolio de la App Store en diversas zonas del planeta.

Esta Coalición publicó una lista de diez prinpcios que deberían ser seguidas por las diferentes App Stores, e incluye muchas de las reclamaciones habituales de los críticos de Apple: democratization del alojamiento de aplicaciones, prevención de trato preferencial para las apps propias y rebaja de las comisiones.

La siguiente vista

Apple y Epic Games han tenido una nueva vista la última semana de Septiembre donde cada una podrá presentar sus argumentos ante el US District Court del Distrito Norte de California.

Según CNN, la juez no pareció simpatizar mucho con los argumentos de Epic Games, acusándoles en diversas ocasiones de deshonestos y de mentir por omisión.

Aunque no ha fijado una fecha concreta para la decisión sobre la prohibición de que Fortnite esté en la App Store, si apuntó a que es probable que no haya juicio hasta Julio de 2021.

Ambas empresas han renunciado a que se realice un juicio con jurado, prefiriendo que sea la propia corte la que decida.

El juicio está previsto para el 3 de Mayo de 2021

El Juzgado del distrito norte de California ha anunciado la fecha del juicio entre Epic Games versus Apple, Inc, para el 3 de Mayo de 2021, que comenzará a las 08:30 PT. Sigue siendo un juicio sin jurado, pero la fecha se ha adelantado para evitar conflictos con otros juicios que sí tienen jurado popular.

Juto con la fecha del 3 de Mayo, el juzgado también ha previsto diferentes fechas previas al juice, como una para las declaraciones de las dos empresas, refutaciones y conferencias. Todos los expertos, por ejemplo, que presente cada parte “deben depositar informes escritos” a partir del 15 de Febrero de 2021.

Microsoft juega por debajo de la mesa

Oportunamente, Microsoft acaba de adapter 10 principios fundamentales para su tienda de aplicaciones en Windows 10, algunos claramente pensados para colocarse como alternativa a las prácticas de Apple.

El documento que Microsoft ha publicado incluye una lista de principios que asegura adoptará para su Microsoft Store como forma de “hacer lo que predican”.

Para los que tenemos memoria de la historia, es llamativo este comportamiento de Microsoft, condenada por prácticas monopolistas, y que ha esperado hasta ahora, precisamente, para hacer público “su credo”…para la tienda de aplicaciones en ordenadores, no para la consola Xbox.

Estos son los principios:

Los desarrolladores tendrán la libertad de escoger si desean distribuir sus aplicaciones para Windows a través de nuestra app store. No bloquearemos app stores de otras empresas en Windows. No bloquearemos una app en Windows por el modelo de negocio del desarrollador o cómo ofrece los contenidos o servicios, tanto si es contenido instalado en el dispositivo o ofrecido desde la nube. No bloquearemos una app para Windows basándonos en el sistema de pago elegido por el desarrollador. Daremos acceso a los desarrolladores a la información sobre la interoperabilidad de interfaces que usamos en Windows, como se detalla en nuestros principios de interoperabilidad. Todo desarrollador tendrá acceso a nuestra App Store mientras cumpla los estándares y requisitos objetivos, de seguridad, calidad, contenido y protección digital. Nuestra app store cobrará unas comisiones razonables que reflejarán la competencia que sufrimos de otras app stores para Windows y no obligaremos a un desarrollador a vender dentro de su app nada que no desee. Nuestra app store no impedirá que los desarrolladores se comuniquen directamente con sus usuarios a través de sus apps para transmitirles información legítima. Nuestra app store obligará a que nuestras propias apps cumplan los mismos estándares que tienen que cumplir las apps que compiten con ellas. Microsoft no usará ningún tipo de información no pública o datos de su app store sobre la app de un desarrolador con la que compite. Nuestra app store será transparente sobre sus reglas y políticas y las oportunidades de promoción y marketing, las aplicará de forma consistente y objetivamente, ofrecerá notificaciones de cambios y dispondrá de un método justo de resolución de disputas.

Esta “normativa” surge cuando Apple está a punto de empezar a comercializar sus ordenadores Mac basados en ARM, con diseño propio, que hará que las aplicaciones disponibles en la App Store de iOS sean compatibles con sus ordenadores de sobremesa, potencialmente convirtiéndola en la plataforma que más software tiene disponible.

Además, la Xbox queda fuera de estas normas.

Según Microsoft, las consolas de juego son dispositivos especializados para un uso concreto. Dicen en el mismo artículo:

“Los fabricantes de consolas como Microsoft invierten importantes cantidades en desarrollar hardware dedicado para sus consolas, pero las venden por debajo de coste o con márgenes muy bajos para crear un mercado en el que los desarrolladores de juegos puedan obtener aprovechar.”

Como se puede observar, la argumentación que utiliza Microsoft está “calcada” de la que el presidente de Epic esgrimía para justificar por qué su queja sobre las comisiones se dirige hacia el iPhone y no hacia Windows. Por eso Microsoft cita la Coalición para la justicia de las apps (Coalition for App Fairness), formada a partir de las reclamaciones de Epic y que ha reunido en esta organización sin ánimo de lucro a empresas de tecnología que “buscan la libertad de elección y competencia”.

Conclusión a Octubre de 2020

Recordemos que, aunque el objetivo es la App Store de Apple, Fortnite también ha sido eliminado de la Google Play Store, que se rige por las mismas normas que la App Store (con la diferencia de que Android si permite descargas de apps desde webs de terceros… y de ahí los enormes problemas de seguridad que sufre la plataforma). Meses y meses fuera de la vista de posibles de los jugadores potenciales van a suponer una quiebra económica importante para Epic Games, aparte de salir de la mente de los jugadores, dejando un hueco para lo “nuevo”.

De hecho, el mismo dia que Apple cancelaba la cuenta de Epic Games que produce Fortnite, comenzaba a promocionar PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) como alternativa a los juegos de batallas. Irónicamente, este juego utiliza el motor de Epic, Unreal Engine.

Básicamente, lo que los que reclaman que Apple renuncie a los principios fundacionales de App Store a cambio de nada, lo que piden es poder disfrutar de todo el ecosistema Apple sin tener que aportar nada.

Seguiremos informando