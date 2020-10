El Reino Unido investigará si Apple Music y Spotify pagan a los artistas justamente

Según la noticia de la BBC, el streaming es en la actualidad la principal fuente de ingresos de la industria discográfica, generando más de mil millones de euros el año pasado. Sin embargo, para muchos artistas los pagos que reciben son calderilla.

La investigación comenzará en Noviembre y ya está recopilando pruebas a través de expertos de la industria, artistas y sellos discográficos, así como información de las propias plataformas.

12 libras por millones de reproducciones

En la actualidad, Spotify se cree que paga entre 0,002 libras y 0,0038 libras por emisión, mientras que Apple Music paga 0,0059 libras. YouTube (Google) es la que menos paga, unos 0,00052 libras (o 0,05 peniques) por emisión.

Todo el dinero va a los poseedores de los derechos, un término genérico que incluye tanto a las grandes corporaciones a artistas independientes que publican su propia música, antes de ser dividido.

A menudo, el artista que realiza la grabación solo recibe un 13% de los ingresos, mientras que los sellos y editoriales se quedan el resto.

En Mayo de este año, la violinista Tasmin Little dijo que había cobrado 12,34 libras por millones de reproducciones a lo largo de seis meses. El músico electrónico Jon Hopkins una vez aseguró que había ganado 8 libras por 90.000 reproducciones en Spotify.

Historias como estas lanzaron la campaña #BrokenRecord a primeros de este año. Una iniciativa fundada por el músico Tom Gray, y respaldada por la Musicians’ Union y la The Ivors Academy (que representa a los compositores en el Reino Unido), ha pedido desde el principio una investigación oficial sobre el mercado del streaming.

Una encuesta de YouGov encargada por la campaña #brokenrecord esta semana descubrió que el 77% de los consumidores que respondieron consideran que artistas y compositores están insuficientemente pagados por los servicios de streaming.

Aunque la mayoría de la gente (69%) dijeron que no querían un aumento del coste de la suscripción mensual, la mitad de ellos cambiaron de opinion al tener la opción de que una mayor parte de la suscripción fuera a parar directamente a los músicos.

Tanto como el problema de los pagos, los congresistas estudiarán cómo las listas de reproducción y los algoritmos distorsionan el Mercado musical, y si la nueva música está siendo comprometida por la dominancia de grandes nombres como Ed Sheeran, Ariana Grande o Drake.

La oportunidad de la investigación ha sido resaltada por el sindicato de músicos (Musicians’ Union) que asegura que la pandemia de la Covid-19 “ha destacado que los royalties generados por el streaming son demasiado bajos y el mercado está fallando a la gran mayoría de nuestros miembros”.

“La mayor parte de los creadores no pueden ganarse la vida con los derechos del streaming, sencillamente no pagan lo suficiente” añade Graham Davies, CEO de The Ivors Academy.