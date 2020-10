Aumento de la actividad maliciosa relacionada con el lanzamiento del iPhone 12

Kaspersky ha detectado el interés de los ciberdelincuentes por los usuarios de Apple y sus cuentas durante los primeros nueve meses de 2020. Los investigadores de la compañía han encontrado cada mes cerca de 100 dominios sospechosos en todo el mundo en los que se mencionaba a “Apple” como empresa. La mayoría de estos sitios web requieren que los usuarios introduzcan su ID y contraseña de Apple.

El número de estos recursos aumentó rápidamente en septiembre, alcanzando la cifra de 1.950 dominios a finales de mes.

Estas son las principales actividades para capturar los datos de los clientes de Apple más ingenuos, según Kaspersky:

Localización de teléfonos perdidos

Restaurar cuentas del usuario

Sitios que imitan los servicios de Apple para capturar los datos del usuario.

Sin embargo, no todos estos recursos falsos funcionan correctamente y sólo son piezas sueltas de software sin explotar. Los estafadores crean diversas páginas simultáneamente para que, una vez detectado el uso fraudulento de uno, puedan saltar a otro sin apenas interrupciones.

Si no quieres ser una de las víctimas de este tipo de tácticas, recuerda:

– Ser escéptico ante cualquier noticia, oferta o promoción extremadamente generosa.

– Verificar que los mensajes provienen de fuentes fiables (puedes ver las cabeceras de los correos electrónicos para asegurarte que la cuenta que lo remite es legítima).

– No hacer clic en enlaces de correos electrónicos sospechosos o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales que no sepas que son auténticos.

– Comprobar la autenticidad de los sitios web que visitas (Safari muestra un aviso cuando hay problemas con el certificado del sitio).

– Si aun así temes que puedas hacer algo de lo que te arrepientas, instala una solución de seguridad con bases de datos actualizadas con los últimos recursos de phishing y spam.