Apple ha presentado el iPhone 12 y el iPhone 12 mini con tecnología 5G.

Los modelos del iPhone 12 tienen un nuevo diseño con una amplia pantalla Super Retina XDR de borde a borde y una nueva cubierta frontal Ceramic Shield.

La potencia del iPhone 12 se basa en el chip A14 Bionic diseñado por Apple, el más rápido en un smartphone y en el sistema avanzado de cámara dual, que ofrece nuevas prestaciones de fotografía computacional y la mayor calidad de vídeo. Los modelos de iPhone 12 también incluyen MagSafe, que proporciona carga inalámbrica de alto rendimiento y hace posible un nuevo ecosistema de accesorios que se conectan fácilmente al iPhone.

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini estarán disponibles en cinco acabados en aluminio: azul, verde, negro, blanco y (PRODUCT)RED.(1)

El iPhone 12 se podrá reservar a partir del viernes, 16 de octubre, y estará disponible a partir del viernes, 23 de octubre. El iPhone 12 mini se podrá reservar a partir del viernes, 6 de noviembre, y llegará a las tiendas a partir del viernes, 13 de noviembre.

Una experiencia 5G revolucionaria en el iPhone

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini ofrecen una experiencia 5G avanzada a escala global que parte de la integración de un hardware y un software únicos en su especie. La tecnología 5G del iPhone agiliza las cargas de contenido y las descargas, mejora la calidad del vídeo en streaming, hace que los juegos respondan mejor y permite interactuar en tiempo real con las apps y usar FaceTime en alta definición, entre otras muchas cosas. Los clientes además podrán disfrutar de una conexión rápida y segura, reduciendo la necesidad de conectarse a puntos wifi públicos.

Los modelos de iPhone 12 tienen más bandas 5G que cualquier otro smartphone y ofrecen la mayor cobertura 5G en todo el mundo.(2) En Estados Unidos son compatibles con la onda milimétrica, una versión del 5G con mayor frecuencia, y alcanza velocidades de hasta 4 Gb/s incluso en zonas muy pobladas. Los modelos de iPhone 12 también incorporan el modo Smart Data, que evalúa la necesidad de utilizar el 5G y equilibra el uso de datos, la velocidad y el consumo en tiempo real para que el dispositivo tenga más autonomía.

A14 Bionic: líder en innovación y rendimiento

A14 Bionic, el primer chip para un smartphone fabricado con un proceso de 5 nanómetros, está a años luz de la competencia y es más rápido y eficiente que nunca. Tiene la CPU más rápida y una GPU con hasta un 50% más de velocidad que los mejores chips de otras marcas, lo que se traduce en juegos con gráficos dignos de consola, potentes funciones de fotografía computacional y muchas otras prestaciones, todo ello sin renunciar a una gran autonomía.

El A14 Bionic sube el listón en cuanto a aprendizaje automático gracias a un Neural Engine de 16 núcleos, lo que supone un incremento del 80% en el rendimiento, y puede realizar 11 billones de operaciones por segundo incluso en los entornos más exigentes.

Diseño resistente y una pantalla espectacular

El iPhone 12 (6,1 pulgadas) y el iPhone 12 mini (5,4 pulgadas) van más allá en cuanto a diseño y resistencia.(3) El iPhone 12 mini es el smartphone con 5G más pequeño, fino y ligero del mundo e incorpora toda la tecnología del iPhone 12 en un tamaño increíblemente compacto sin renunciar a una amplia y espectacular pantalla de borde a borde. Ambos modelos estrenan un elegante diseño de bordes planos compuesto por una carcasa de aluminio de calidad aeroespacial y la cubierta frontal Ceramic Shield, más resistente que el vidrio gracias a un nuevo proceso de cristalización a alta temperatura que aportan los cristales nanocerámicos que hay en el interior y que permiten multiplicar por cuatro su resistencia a las caídas.(4)

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini cuentan con pantallas integrales Super Retina XDR de borde a borde que gestionan el color en todo el sistema para ofrecer una precisión líder en el sector. Ambos modelos ofrecen un contraste de 2.000.000:1 que proporciona negros auténticos, vídeo de alta definición, fotos con más detalles y casi el doble de brillo que en el iPhone 11 para sumergirse en las imágenes HDR.

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini son los primeros del sector con clasificación IP68. Esto significa que se pueden sumergir hasta 6 metros durante un máximo de 30 minutos y que están protegidos frente a salpicaduras de líquidos como café y refrescos.(5)

Nuevo sistema avanzado de cámara dual

La potencia del chip A14 Bionic del iPhone 12 y el iPhone 12 mini se une al nuevo sistema de cámara dual para ofrecer potentes prestaciones de fotografía computacional y una experiencia sin precedentes que permite grabar vídeos y hacer fotos excelentes de la forma más intuitiva.

Este sistema de cámara avanzado cuenta con un ultra gran angular y un nuevo gran angular con apertura de ƒ/1,6 que, además de ser el más rápido en un iPhone, mejora en un 27% el rendimiento al hacer fotos y grabar vídeos con poca luz. La fotografía computacional también alcanza nuevos niveles en los modelos de iPhone 12 gracias al modo Noche y a Deep Fusion, que ahora es más rápido y se amplía a todas las cámaras (TrueDepth, gran angular y ultra gran angular) para sacar mejores fotos en cualquier ambiente.

La tecnología HDR Inteligente 3 aprovecha el aprendizaje automático para ajustar el equilibrio de blancos, el contraste, la textura y la saturación de las fotos y obtener unos resultados increíblemente naturales.

El iPhone 12 cuenta con la primera cámara capaz de grabar vídeo en HDR con Dolby Vision y es el primer dispositivo del mundo con Dolby Vision de extremo a extremo(6).

La gradación de Dolby Vision se procesa en tiempo real y se mantiene durante las tareas de edición, ya sea en la app Fotos o en iMovie. En el iPhone 12 también es posible reproducir vídeos con más realismo que nunca gracias a la pantalla Super Retina XDR, la más avanzada del sector. Ambos modelos cuentan con estabilización de vídeo con calidad de cine mejorada, videoselfies aún más realistas con Dolby Vision y el modo Noche con time-lapse, que aumenta el tiempo de exposición para que los vídeos sean más nítidos, las estelas de luces estén mejor definidas y se obtengan mejores resultados con trípode en condiciones de poca luz.

Nuevos accesorios innovadores con MagSafe

Además de ofrecer un método de carga inalámbrica más avanzado y eficiente, MagSafe hace posible un ecosistema de accesorios fáciles de conectar que se complementan a la perfección con los modelos de iPhone 12.(7) MagSafe ofrece una experiencia única en el iPhone gracias a un conjunto de imanes alrededor de la bobina de carga inalámbrica que están diseñados para proporcionar un alto nivel de eficiencia y una conexión perfecta con el iPhone.

Los cargadores MagSafe tienen una potencia de hasta 15W y son compatibles con los dispositivos con tecnología Qi existentes.

Entre los nuevos accesorios están los cargadores MagSafe y MagSafe Duo, este último para el iPhone y el Apple Watch, fundas de piel, de silicona y transparentes hechas a medida para la parte trasera del iPhone, y la funda Leather Wallet. Los clientes también pueden esperar fantásticos accesorios compatibles con MagSafe de otros fabricantes.

Incluye iOS 14

iOS 14 reinventa la experiencia del iPhone con formas nuevas de personalizar la pantalla de inicio. Los widgets rediseñados ofrecen la información que el cliente necesita de un vistazo y pueden fijarse en diferentes tamaños en cualquier página de la pantalla de inicio.

La Biblioteca de Apps es un nuevo espacio que organiza automáticamente todas las apps del usuario en una vista sencilla y de fácil navegación. iOS 14 también ofrece formas nuevas de descubrir y usar las apps con App Clips, importantes actualizaciones para mantener el contacto en Mensajes, formas más ecológicas de recorrer las ciudades con Mapas y prestaciones de privacidad mejoradas para disfrutar de más transparencia y control.(8)

Compromiso con el medio ambiente

Hoy, Apple es una empresa neutra en carbono en todas sus operaciones corporativas mundiales y, para el año 2030, espera haber alcanzado el impacto climático cero en todo su negocio, incluyendo las cadenas de suministro de fabricación y los ciclos de vida de todos los productos.

Esto significa que todos los dispositivos vendidos por Apple serán 100% neutros en carbono, desde la extracción de los materiales, la fabricación de los componentes, el montaje, el transporte, el uso por parte del cliente y la carga, hasta el reciclaje y la recuperación de los materiales.

Los modelos de iPhone 12 se han diseñado pensando en el medio ambiente. Por primera vez, el iPhone 12 va a utilizar tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes, incluyendo la nueva cámara, el Taptic Engine y MagSafe, además de los accesorios de Apple con esta conexión.

Además, Apple está eliminando los adaptadores de corriente de los embalajes del iPhone para reducir las emisiones de carbono y evitar la extracción y el uso de metales preciosos, con lo que se consigue fabricar embalajes más pequeños y ligeros, y se pueden enviar un 70% más de cajas en un solo palé.

Gracias a todas estas iniciativas, 2 millones de toneladas menos de carbono acaban cada año en la atmósfera, el equivalente a retirar unos 450.000 coches de la carretera al año.

Precios y disponibilidad del iPhone 12

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini estarán disponibles en modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB, en azul, verde, negro, blanco y (PRODUCT)RED, a partir de 909€ y 809€, respectivamente. Los clientes también pueden adquirir un iPhone 12 por 27,46€ al mes o por 659€ con renovación, y el iPhone 12 mini por 23,29€ al mes o por 559€ con renovación en apple.com, en la app Apple Store y en las tiendas Apple Store(9).

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini también están disponibles a través de Distribuidores Autorizados Apple y algunos operadores (los precios pueden variar).

Los clientes de podrán reservar el iPhone 12 desde las 14:00 CET del viernes, 16 de octubre, con disponibilidad a partir del viernes, 23 de octubre.

El iPhone 12 mini se podrá reservar desde las 14:00 CET del viernes, 6 de noviembre, con disponibilidad a partir del viernes, 13 de noviembre.

El cargador MagSafe, la Leather Wallet con MagSafe y las fundas Silicone Case y Clear Case para el iPhone 12 estarán disponibles a partir del viernes, 16 de octubre. La funda Leather Case para el iPhone 12 estará disponibles a partir del viernes, 6 de noviembre. El cargador MagSafe Duo y la funda Leather Sleeve estarán disponibles más adelante.

Durante un tiempo limitado, los clientes que compren un nuevo iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac podrán disfrutar de un año de Apple TV+ y tres meses de Apple Arcade gratis.(10)

Apple One es la forma más fácil de conseguir muchos de los servicios de suscripción de Apple por un precio muy interesante. Los clientes pueden elegir el plan que mejor les va a ellos o a toda la familia. Apple One estará disponible a partir de este otoño.

Los clientes pueden disfrutar de la misma experiencia de compra y de los mismos servicios de asistencia en apple.com y las tiendas Apple Store. Pueden recibir ayuda con sus compras de un Especialista de Apple, elegir opciones de financiación con cuotas mensuales, renovar sus dispositivos válidos, obtener asistencia, hacer pedidos con entrega segura y sin contacto o recoger sus productos en una tienda.

Los clientes pueden encontrar más información sobre las medidas de salud y seguridad en vigor en su tienda más cercana, así como los servicios disponibles, en la página apple.com/es/retail.

Los clientes pueden contratar AppleCare+ para ampliar la garantía limitada y disfrutar de cobertura de daños accidentales, o AppleCare+ con robo y pérdida, y recibir asistencia técnica prioritaria las 24 horas

Todos los clientes que compren un iPhone en Apple podrán disfrutar de una sesión personalizada online gratuita con un Especialista de Apple que les ayudará a descubrir todas las cosas increíbles que pueden hacer con su nuevo iPhone.

1 Parte del precio de venta de cada (PRODUCT)RED se destina al Fondo Mundial de lucha contra el sida. Desde ahora y hasta el 31 de diciembre de 2020, estos beneficios se destinarán a la lucha contra el COVID-19 del Fondo Mundial.

2 Se requiere un plan de datos. 5G, las redes LTE de clase Gigabit, VoLTE y las llamadas vía wifi solo están disponibles en algunos países y con determinados operadores. La velocidad se basa en datos teóricos y puede variar según el operador y las condiciones del lugar. Para obtener más información sobre la compatibilidad con 5G y las redes LTE, los clientes pueden ponerse en contacto con su operador o visitar la página apple.com/iphone/cellular.

3 Las pantallas tienen las esquinas redondeadas. Al medir su rectángulo, la pantalla tiene 6,06 pulgadas en diagonal en el caso del iPhone 12, y 5,42 pulgadas en diagonal en el caso del iPhone 12 mini. La superficie real de visión es inferior.

4 Afirmación basada en la cubierta frontal Ceramic Shield del iPhone 12, en comparación con el iPhone de la generación anterior.

5 El iPhone 12 y el iPhone 12 mini son resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio. Tienen una calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No se debe cargar el iPhone si está mojado. Se recomienda consultar el manual del usuario antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos.

6 La reproducción en 4K con Dolby Vision requiere un Apple TV 4K o un televisor compatible con AirPlay.

7 Los accesorios con MagSafe, incluyendo los cargadores, fundas y carteras, se venden por separado.

8 Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas. Se puede encontrar más información sobre iOS 14 en la página apple.com/es/ios/ios-14.

9 Renovación: Los precios del iPhone 12 y el iPhone 12 mini incluyen la entrega de un iPhone Xr en buen estado. Los descuentos requieren la compra de un iPhone nuevo y están sujetos a disponibilidad y otros límites. Los descuentos dependen del estado, año y configuración del dispositivo entregado, y no todos los dispositivos son válidos. Los clientes deben ser mayores de edad para renovar sus dispositivos a cambio de un descuento o una tarjeta regalo de Apple. El valor de renovación se descontará de la compra de un nuevo dispositivo o se añadirá a una tarjeta regalo de Apple. El valor se basa en la entrega de un dispositivo cuya descripción coincida con la proporcionada durante la estimación. Pueden aplicarse impuestos locales al importe completo del nuevo dispositivo. La entrega en tienda requiere la presentación de un documento de identidad válido (la legislación vigente puede exigir que se guarde esta información). Esta oferta puede no estar disponible en todas las tiendas, y los valores de renovación pueden variar entre las tiendas y la web. Algunas tiendas pueden tener requisitos adicionales. Apple y sus socios se reservan el derecho a rechazar o limitar cualquier transacción del programa Trade In a su entera discreción. es de Apple o sus socios. Los clientes pueden obtener más información sobre los dispositivos válidos y su reciclaje consultando a nuestros socios de reciclaje y renovación.

10 4.99€/mes cada servicio (Apple TV+ y Apple Arcade) tras la prueba gratuita de. Las ofertas especiales son válidas durante tres meses después de la primera activación del dispositivo elegible. La oferta de Apple Arcade comienza el 22 de octubre. Una sola suscripción de Apple TV+ y Apple Arcade por cuenta compartida de En Familia. Si no se cancela, la suscripción se renueva automáticamente. Sujeto a restricciones y otras condiciones; visitar apple.com/promo para más información.