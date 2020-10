Anota sobre las capturas de pantalla de tu Mac con el Apple Pencil

Imagina que haces una captura de pantalla y quieres marcar unos puntos y hacer unas anotaciones rápidas para mandárselo a alguien. Dibujar esas anotaciones con el ratón es mucho menos agradable que hacerlo con el Apple Pencil.

Apple te lo pone muy fácil, y no hace falta que conectes el iPad como si fuese una tableta digitalizadora.

1.- Haz una captura de pantalla con el método que quieras: Mayúsculas + Comando + 3, Mayúsculas + Comando + 4 o Mayúsculas + Comando + 5.

2.- Haz click sobre la captura de pantalla en miniatura que aparece abajo a la derecha.

3.- Pulsa sobre la pantalla con un lápiz que aparece arriba.

4.- Elige si quieres el iPad o el iPhone

5.- Aparecerá automáticamente en el iPad la imagen que has capturado, sin necesidad de abrir ninguna aplicación, sin desbloquear la pantalla. Ahora puedes hacer anotaciones con el Apple Pencil o con el dedo, lo que hagas lo verás en tiempo real en la pantalla del Mac.

Cuando acabes simplemente pulsa Ok arriba a la derecha en el iPad y los cambios estarán en tu Mac.

Evidentemente eso también lo puede hacer con el iPhone, aunque no es tan cómodo para hacer pequeñas anotaciones (de tamaño).

Esta función no es Sidecar, por lo tanto no importa si tu Mac es antiguo y no soporta Sidecar.