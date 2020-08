Recorre Asturias en coche… sin coche

El año 2020 pasará a la historia por muchas razones, entre ellas porque lo que empezó siendo un año rutinario se ha convertido en todo menos en rutinario. Ha cambiado nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos con los demás y de viajar.

Ante la incertidumbre, la mayoría de nosotros ha optado por el turismo nacional para estas vacaciones. Las casas rurales, los paisajes domésticos y la gastronomía familiar han vuelto a ganar protagonismo. Q uizás, las opciones más seguras para disfrutar de unos días de descanso en este verano tan atípico.

Pero si hay una zona de España que destaca por ofrecer todo lo que un turista puede desear en estos momentos, esa es Asturias: montaña, playa, aventura, relax, rutas, ciudades y pueblos para enmarcar de manera imborrable en nuestra memoria.

Además, Asturias ha dado un gran salto para estar en la vanguardia, ofreciendo infraestructuras y servicios de primer nivel que hacen que sea una delicia poder disfrutarla. Entre esas ofertas de modernidad, de la que bien harían otras ciudades y administraciones en aprender algunas lecciones, está guppy.

Se trata del primer servicio de car sharing en la región. Esta empresa de alquiler de coches permite a sus usuarios recorrer las distintas ciudades de Asturias de una manera sencilla, cómoda y, sobre todo, sostenible. Para poder subirse al volante de unos de sus vehículos solo hay que descargarse en el móvil la app para coches de alquiler que lleva el nombre de guppy.

Las ventajas del car sharing

Car sharing son las palabras en inglés que quieren decir “compartir coche”, una práctica que empieza a ser cada vez más conocida en nuestro país gracias a empresas como la de guppy, que ofrece al público una flota de vehículos 100% eléctricos para que los use con una tarifa que, en el caso de guppy, depende de los kilómetros recorridos.

No sólo libera al usuario de las cargas asociadas a la propiedad (seguro, mantenimientos, reparaciones, etc.), sino que le garantiza que siempre va a tener a su disposición un coche de última generación, en perfecto estado y que va a pagar solo por los kilómetros recorridos (no por todos esos días que se queda aparcado sin servir para nada).

Alquilar un coche con guppy es una opción muy cómoda, porque tanto la reserva como la gestión se realiza a través de su app en el móvil (aquí está la app de guppy para iOS), como económica: el precio que se paga incluye todo, desde el coste de la plaza de aparcamiento hasta la recarga.

La tarifa de guppy por usar un coche eléctrico todo el día es de 60€.

Además, la flota de guppy es 100% eléctrica, por lo que utilizar sus servicios es contribuir a la salud ambiental de nuestra tierra. Cero emisiones y todo comodidad.

Cómo funciona la app de guppy

El funcionamiento de esta aplicación de alquiler de coches es completamente intuitivo. Una vez descargada la app y aceptada la política de privacidad, se abre una pantalla con cuatro pestañas: Inicio, vehículos, puntos guppy y Calcular viaje.

En la pestaña vehículos podremos ver un listado de la flota disponible, y a que distancia nos encontramos de cada vehículo.

Al abrir la app de guppy tienes un mini-tutorial explicándote las funcionalidades.

La sección Puntos guppy es perfecta para que no perdamos el tiempo buscando un guppy disponible o aparcamiento para dejar el que hemos reservado, ya que nos indica la localización de esos puntos exclusivos de estos vehículos. Más de 60 puntos guppy distribuidos por toda la región.

Calcular el viaje, como indica su nombre, permite establecer la ruta que vas hacer para pode calcular el gasto.

El interfaz de la app de guppy es claro y eficiente

Otras particularidades que nos gustan de guppy es que permite activar el modo stand-by, que bloquea el vehículo para que nadie más pueda reservarlo mientras hacemos una parada o nos damos una vuelta por el centro, y que el modo stand-by entre las 00:00 h y las 6:00 h de la mañana es totalmente gratis (para consumos superiores a 20€). Además, se puede viajar en un guppy hasta donde se quiera, el único requisito es acabar el viaje en una zona guppy.

Conclusión

En esta época en que muchos estamos descubriendo el turismo nacional, una aplicación de alquiler de coches como guppy nos hace la vida más sencilla, ¡y barata! Podemos planificar nuestras excursiones diarias de manera que no paguemos por cosas que no utilizamos, sabiendo que cuando volvamos a necesitarlo, nuestro coche eléctrico estará ahí, listo para llevarnos a nuestra nueva aventura.