NordVPN, seguridad y tranquilidad en tu vida

Ya he hablado en numerosas ocasiones de las redes privadas virtuales (VPN) y mi preocupación por la seguridad y la privacidad.

Hay muchas razones para querer tener tus conexiones a internet controladas: viajes al extranjero, conexiones a redes wifi públicas, transmisión de documentos privados y/o confidenciales. O sencillamente que te gusta que nadie pueda controlar tus pasos o tus ubicaciones.

Hay muchas aplicaciones VPN en el mercado, desde gratuitas hasta competidores de NordVPN, y -por supuesto- todos afirman ser los mejores.

Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, en seguida se descubre que el lenguaje del marketing no es tan preciso como nos gustaría.

NordVPN: datos concretos

El interfaz de la web de NordVPN para ver tus productos

Una cosa que está claro cuando se habla de NordVPN es que no tienen ningún problema en dar datos concretos y hablan con la autoridad del que -sencillamente- se sabe superior.

NordVPN tiene más de cinco mil servidores en cincuenta y nueve países. Como usuario de NordVPN puedes elegir en cualquier momento desde qué servidor quieres conectarte, para ver cuál te ofrece un servicio más ajustado a lo que necesitas (puede que necesites más ancho de banda de subida, o de bajada, o te vayas a conectar con una empresa en Asia y quieras estar cerca de ellos, etc.)

NordVPN tiene más de cinco mil servidores en 59 países

NordVPN utiliza cifrado de grado militar: AES-256. Si alguien intentara descifrar tus comunicaciones a través de un ataque de fuerza bruta (probando diferentes combinaciones) necesitaría miles de años para conseguirlo.

NordVPN utiliza los últimos protocolos de tunneling (NordLynx, OpenVPN, IKEv2, etc.) de manera que siempre puedas estar seguro de que tus datos se enrutan de la manera más eficaz posible. OpenVPN UDP es el protocolo de seguridad más avanzado que hay -y es el que NordVPN utiliza por omisión. NordLynx es una versión propietaria del protocolo de última generación WireGuard.

NordVPN es compatible con los protocolos más seguros

NordVPN utiliza una política de cero registros. No recolectan información personal sobre tus actividades. Además, utilizan Perfect Forward Secrecy (PFS), que asigna una nueva clave cada vez que entras en NordVPN, de manera que, básicamente, es como si fueras un usuario nuevo cada vez. Traducido: cualquier dato o actividad de tu sesión anterior se borra y no conecta de ninguna manera con la siguiente. Si alguna vez tu equipo queda comprometido o consiguen acceder a tu conexión a internet, no van a encontrar nada: ni historial, ni contactos, ni datos personales.

Kill Switch termina la conexión a internet de todas las aplicaciones si la conexión con la VPN se interrumpe

NordVPN tiene un kill switch que funciona, tanto con internet como con las apps. Un Kill switch (literalmente, un interruptor de matar) te ayuda a estar seguro cerrando la conexión internet si la VPN deja de funcionar. De esta manera, la IP desde la que te conectas no quedará expuesta si, por la razón que sea, la red privada virtual no está funcionando como debería.

La versión móvil del Kill Switch, que se usa en la aplicación iOS, así como en la version IKEv2 de la app para Mac, desactiva el acceso a internet para todo el sistema si la VPN se desconecta repentinamente – de esa forma protege todas las apps, sin necesidad de cerrarlas. También intentará reconectarse al último servidor utilizado. Esta opción viene activada de serie y no es visible a través de los ajustes de la app como opción independiente.

Además, NordVPN tiene integrada protección contra el filtrado de IP y DNSs, lo que se traduce no sólo en que no se sabe desde dónde te estás conectando (porque la IP está oculta) sino que la DNS (la direccion que se asigna automáticamente a toda conexión a través de un proveedor) también queda oculta y no se revela en las sesiones que puedas tener en programas de Torrent, en conexiones de navegador web o en conexiones a servidores.

Tefincon, la propietaria de NordVPN, está radicada en Panamá, un paìs, que, entre otras cosas, tiene una política de recopilación de datos de usuarios muy relajada, lo que permite a esta aplicación implementar esa política de cero registros.

Si quieres conocer más sobre NordVPN visita este enlace: https://nordvpn.com/es/risk-free-vpn/

Si no quieres correr riesgos, Autoconnect es la forma más sencilla de estar siempre conectado a través de la VPN

Este compromiso se expresa claramente y sin ambigüedades en su web:

Nunca registramos su actividad en Internet y disponemos de un informe de auditoría independiente para demostrarlo. Por ese motivo, no podemos compartir nada con terceros, incluso si nos lo solicitan.

Los datos recogidos por NordVPN son procesados de manera automática, sin monitorización de ningún tipo ni son grabados, almacenados o transferidos a otras empresas. NordVPN no guarda registros de tiempos, ni información de sesión, bando de ancha utilizado, tráfico, direcciones IP o ningún otro dato.

Además, puedes usar NordVPN en la plataforma de escritorio que desees: tiene aplicaciones para macOS, Windows y Linux. O también puedes usarlo a través de la plataforma móvil que prefieras, ya que tienen aplicación tanto para iOS como para Android.

Una suscripción a NordVPN puede utilizarse hasta en 6 dispositivos simultáneamente, sin importar si son miembros de una familia o amigos en distintas ubicaciones.

¿Para qué necesito una VPN?

Es cierto, tanto hablar de seguridad y de protección de privacidad parece que esto sean aplicaciones propias de espías de alto secreto, o cargos de la administración que tienen que proteger información que afecte a la seguridad nacional, pero no es así.

En nuestro mundo de ciudadanos normales podemos querer ocultar nuestra ubicación por muchas razones: para poder acceder a una plataforma de video que no está disponible en nuestro país. O para acceder a nuestra plataforma de vídeo cuando estamos en otro país (los sistemas de suscripción tienen sistemas de bloqueo geográfico, de manera que si estás en otro país no puedes acceder al historial y a los programas disponibles en el tuyo, y necesitas crear una nueva cuenta).

Utilizando NordVPN puedes utilizar Netflix, Amazon o HBO de otro país o acceder a tus cuentas de estos mismos canales cuando estés fuera.

También podemos necesitar descargar archivos usando tecnología P2P, y aunque la mente se nos vaya directamente a la descarga de contenidos con copyright, es perfectamente posibles utilizarlo para descargar archivos de gran tamaño entre equipos de trabajo en remoto.

NordVPN ofrece un proxy SOCKS5 gratuito. Es una forma cómoda de protegerse cuando abres un cliente de torrent pero se te olvida activar tu VPN. Puedes configurar el proxy SOCKS5 de NordVPN en la mayoría de los clientes P2P, como uTorrent, BitTorrent, Vuze, o Deluge.

La app de NordVPN en la AppStore de macOS

Dudas al usar una VPN

Los miedos al usar una VPN son normalmente comunes a todos los usuarios:

¿Hará la VPN que mi conexión a internet sea más lenta?

En resumen: no. Puede que incluso veas mejoras, especialmente si tu proveedor de internet no tiene una infraestructura potente o te estás conectado a servicios que están muy lejanos.

La red de servidores de NordVPN te va a permitir utilizar un servidor más cercano al servicio que estés usando, evitando cuellos de botella que podrías encontrar utilizando tu conexión sin cifrar.

¿Puede hacer la VPN que mi ordenador sea más lento?

No, no es posible que una aplicación de VPN ralentice tu ordenador. No hace nada dentro de tu máquina, sólo coge tus datos a partir del momento en que van a salir a internet y los dirige hacia un servidor seguro en algún punto del mundo.

Son aplicaciones ligeras, que no ocupan mucho espacio y que no consumen pocos. recursos del procesador

Conclusión NordVPN

Utilizar una VPN tiene muchas ventajas en nuestro uso diario del ordenador o del móvil, especialmente si utilizamos un ordenador portátil que llevamos con nosotros cuando viajamos.

A veces incluso la conexión inadvertida a una Wifi puede poner nuestros datos en peligro, y una VPN nos permite enmascarar nuestras conexión de manera que sea indescifrable desde fuera.

Las opciones de suscripción a este servicio de red privada virtual son variadas y accesibles para todos los bolsillos, comparado con la paz de espíritu y la seguridad que aportan a sus usuarios.