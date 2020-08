El banquero, en Apple TV+

Llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre esta película, pero ya se sabe, el hombre propone y…

Ya había visto películas producidas por Netflix, pero siempre me parecieron (no quiero generalizar porque no las he visto todas) películas de segunda, disfrazadas de primera. Es decir, la producción era superior a un telefilm normal, pero ni el guión, a veces ni los protagonistas ni el rodaje, transmitían esas sensaciones que uno obtiene cuando ve una película de cine, aunque esté sentado en el sofá de su casa con la lámpara encendida.

Las películas de los canales de video en streaming pueden interpretarse como telefilms con aspiraciones o películas de cine con complejos, depende desde el punto de vista que las quieras ver.

Pero este no es el caso de El banquero (The Banker). Esa es una película de cine que sucede que se ha estrenado en el canal de Apple (el mismo caso que la película Greyhound de Tom Hanks, pero de eso nos ocuparemos en otra ocasión).

Todo en El banquero respira cine: la producción, fotografía, decorados, los actores ¡por supuesto! La he visto en mi televisión pero podría haberla visto en una gran pantalla y habría salido con la misma sensación: he visto una buena película.

Incluso la historia tiene su intríngulis: no quiero reventar el argumento a aquellos que no la hayan visto, pero, oportunamente para los tiempos que corren, es una historia de hombres negros que quieren triunfar, que pelean contra el sistema…y casi ganan. Por una vez, el tonto, el necio, el patán, es un hombre blanco.

No dudo que la historia está embellecida para que los buenos sean muy buenos y los malos peores, pero es una historia muy curiosa, basada en hechos reales -los tipos y lo que hacen ocurrió de verdad- y está muy bien contada.

He leído por ahi comentarios de personas que la han encontrado almibarada en exceso, pero yo no tuve esa sensación. Es decir, tienes que entrar en el juego de que vas a ver una historia de “héroes” de su tiempo y por lo tanto es previsible que se haga la vista gorda sobre sus carencias como personas o sobre aspectos menos notorios de su trayectoria vital.

Puedes verlo como una fábula o como una anécdota histórica, pero lo importante es que la disfrutes. Yo lo hice.

Argumento de El banquero

Basándose en una historia real, The Banker, trata el conflicto de dos hombres de negocios afroamericanos, Bernard Garrett y Joe Morris, que crean un arriesgado plan para eludir la organización racialmente opresiva de los años 60 que evitaba que la comunidad afroamericana persiguiera el Sueño Americano.

Ambos hombres deciden contratar y formar a un hombre blanco Matt Steiner, con el objetivo de que se haga pasar por el enriquecido y privilegiado que está al frente de su floreciente imperio inmobiliario y bancario, mientras Garrett y Morris pretenden ser el conserje y chófer.

Su éxito acaba llamando la atención del gobierno federal, que amenaza todo lo que han construido.

Dirigida por George Nolfi (Destino Oculto), cuenta en su reparto con Samuel L. Jackson (Spider-Man: Lejos de casa), Anthony Mackie (Vengadores: Endgame) Nicholas Hoult (X-Men: Fénix Oscura) y Nia Long (Queridos blancos)

Estreno exclusivo en AppleTV+ el 20 marzo 2020. Presupuesto: 11 millones USD

Puntuación en IMDb: 7,2/10. Puntuación en Google: 93% le gusta.

¿Te ha gustado El banquero? Sí No Psé Results Vote ¿Te ha gustado El banquero? Sí 6 No 0 Psé 0 Back

